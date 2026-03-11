CarrefourSA'da Kadın Üreticiler Buluşması: Silivri'den de Katılım

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, kadın emeğini desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Kadın Üreticiler Buluşması, bu yıl İstanbul’da üç farklı noktada gerçekleştirildi. Kozyatağı City’s AVM CarrefourSA Hiper, İstinye CarrefourSA Hiper ve Zekeriyaköy Gurme CarrefourSA mağazalarında düzenlenen etkinlikte Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadın kooperatifleri ve girişimciler müşterilerle buluştu.

Silivri Kadın Üretici Birliği de Etkinlikte Yer Aldı

Etkinlikte yer alan katılımcılar arasında Silivri Kadın Üretici Birliği de bulunurken, kadın üreticiler süt ürünlerinden bakliyata, taze sebze ve meyveden organik içeceklere kadar birçok ürünü ziyaretçilerin beğenisine sundu. Bunun yanı sıra çanta, mum ve takı gibi el emeği tasarımlar da özel stantlarda sergilendi.

Toplam 31 kadın üreticinin katılımıyla gerçekleşen organizasyon, kadın emeğinin görünürlüğünü artırırken yerel üretimin desteklenmesi açısından da önemli bir platform oluşturdu.

“Kadınların İş Hayatında Daha Aktif Olmasını Teşvik Ediyoruz”

CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede kadınların iş hayatında daha aktif rol almasının toplumsal kalkınmanın önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Kartallıoğlu, şirket bünyesinde çalışanların yüzde 40’ının kadınlardan oluştuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ekosistemimizin merkezinde yer alan toplumsal cinsiyet eşitliğini ‘Doğrusu’ vizyonumuzla özdeşleştiriyoruz. Bu eşitliğin sadece çalışanlarımızla sınırlı kalmasını istemiyoruz. Bu nedenle üretici kadınları destekliyor ve emeklerinin CarrefourSA reyonlarında müşterilerle buluşmasına imkan sağlıyoruz.”

Yerel Üretim ve Kadın Emeği Ön Plana Çıktı

Etkinlik kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen kadın kooperatifleri ve girişimciler, ürünlerini doğrudan tüketicilerle buluşturma fırsatı yakaladı. CarrefourSA tarafından yapılan açıklamada, kadın üreticilerin ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi amaçlayan bu buluşmanın aynı zamanda yerel üretimin desteklenmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

CarrefourSA mağazalarında gerçekleştirilen Kadın Üreticiler Buluşması, kadın girişimcilerin emeğini görünür kılarken Silivri Kadın Üretici Birliği’nin de yer aldığı geniş katılımlı bir dayanışma platformu olarak dikkat çekti.