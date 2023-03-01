CarrefourSA'dan deprem bölgesinde yerel üretime destek

CarrefourSA, deprem bölgesindeki yerel çiftçiler ve üreticilerin üretimlerine devam edebilmesi amacıyla “Üretime Doğrudan Destek” projesini hayata geçirdi. CarrefourSA, depremin etkilendiği yerli üreticilerin yanı sıra kooperatiflerden de 100 ton limon, 10’ar ton beyaz lahana, kara lahana, karnabahar, bal kabağı ve 30 bin bağ maydanoz aldı.

CarrefourSA, 6 Şubat’ta Türkiye’de 11 ili etkileyen ve büyük bir yıkıma yol açan depremlerin ardından, bölgedeki yerel üretimin sürdürülebilirliği için yeni projesinin duyurdu. ’Doğrusu CarrefourSA’da’ söylemiyle uzun yıllardır yerli üretim ve üreticiyi destekleyen organize perakende şirketi, ’Üretime Doğrudan Destek’ projesiyle aynı vizyonu şimdi depremin gerçekleştiği 11 ile taşıyor. Hızlı bozulma özelliğine sahip taze sebze meyve ürünleri başta olmak üzere yerel gıda üreticilerinin ürünlerini satın alarak market raflarına taşıyan şirket, garantili alım modeliyle çiftçilerin üretiminde de sürdürülebilirliği hedefliyor.

“Carrefour ve Sabancı Topluluğu’nun iştiraki olarak, Türkiye’de 30 yıldır sadece ticari başarılarımızla değil üreticiye, üretime ve gıdanın geleceğine de değer veren bir sistemle çalışıyoruz” diyen CarrefourSA Kategori Genel Müdür Yardımcısı Murat Dinçer, “Türkiye’yi derinden etkileyen, 11 ilimizde büyük yıkımlara yol açan depremlerin ardından bölgedeki yerel üreticiler için Üretime Doğrudan Destek Projesi’yle kalkınma seferberliğine can suyu vermek için harekete geçtik” dedi.

“Yaraları üretimle sarmak için hazırız”

Tarımsal üretimde 2050 yılına kadar yüzde 15 ila yüzde 25 arası verim kaybının beklendiği Türkiye’de yaşanan depremin yerli çiftçi ve üreticiyi daha da zor bir durumda bırakabileceğini hatırlatan Dinçer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tablo böyleyken ‘Biz neler yapabiliriz’ sorusunu kendimize sorduk. Bir gıda perakendecisi olarak tarımın ve gıdanın sürdürülebilirliği için Üretime Doğrudan Destek diyerek yola çıktık. Şirket olarak her zaman çiftçinin, toprağın ve üretimin devamlılığı için çalıştık. Uzun yıllardır öz markalı ürün ailemizle Türkiye’nin farklı bölgelerindeki yerel üreticilerin de yanında olduk. Şimdi de bu proje ile Türkiye’nin yaralarını sarmak ve üretimle yeniden ayağa kalkmak için bölgede tek gelir kaynağı tarım ve el emeği üretim olan yerel üreticiyi destekliyoruz."

Yerel üreticinin 140 tondan fazla ürünü raflarda

Çok sayıda yerli üretici ve kooperatiflerle satın alımlar için el sıkışan CarrefourSA bu proje kapsamında öncelikli olarak 100 ton Hatay Limonu, 10 ton Beyaz Balkabağı, 10 ton Karnabahar, 10 ton Beyaz Lahana, 10 ton Kırmızı Lahana ve 30 bin bağ maydanoz ürünlerini satın aldı. Projeyi genişletmek ve bölgeden daha fazla yerel üreticiye destek sunmak amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Dinçer, şöyle devam etti: “Türkiye’nin en verimli topraklarının bulunduğu, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu bölgede ülkemizin endemik bitkilerinin yüzde 35’i, 1000 coğrafi işaretli ürünün yüzde 30’unu barındırıyor. Bu topraklarda CarrefourSA’nın üretici ve çiftçileriyle birlikte binlerce insan toprağına sahip çıkmak istiyor. Biz de kadim Anadolu topraklarına ev sahipliği yapan 11 ilimizdeki üretimin sürdürülebilir olması adına uzun bir yol arkadaşlığı için tüm ekiplerimizle seferber olduk. Hayata geçirdiğimiz proje ile ilk adımda üreticilerin henüz satamadığı ve depolarında beklettiği ürünleri garantili alım yöntemiyle satın alarak mağazalarımıza taşıyoruz. İlk aşamada 140 tondan fazla ürün satın alarak Türkiye’deki tüm mağazalarımızdan satışa sunmayı planlıyoruz. Halhali zeytini gibi farklı yerel ürünlerin de alımlarını yapacağız. Bir sonraki aşamada ise üretimin sürdürülebilirliği kapsamında garantili alım çalışmalarımız devam edecek. Bu çalışmalarla sadece bölgeye gelir sağlamakla kalmayacağız aynı zamanda kırsal kalkınmaya ve istihdamın sürdürülebilirliğine de destek sunarak, zorunlu göçün engellenmesinde de etkili olacağız. CarrefourSA olarak bugüne kadar sürdürdüğümüz tarıma ve gıdanın geleceğine odaklı çalışmalarımız, bundan böyle tüm yaralar sarılıncaya kadar deprem bölgesinde yoğunlaşarak devam edecek.”