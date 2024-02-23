CarrefourSA Eşarj yatırımlarına devam ediyor

Türkiye’nin önde gelen perakendecilerinden CarrefourSA, elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 25 mağazasında 31 şarj noktası olan şirket, elektrikli araç kullanıcılarına daha fazla erişim imkânı sunarken, 2024 yılı sonunda 40 şarj noktasına ulaşmayı hedefliyor.

CarrefourSA, elektrikli şarj istasyonlarıyla doğaya olan yatırımlarını da sürdürüyor. Finansal uygulamaları ön planda tutarak, doğa dostu bir geleceğe katkıda bulunmak için Yaşam için Doğrusu demeye devam eden CarrefourSA 25 mağazasındaki 31 şarj noktasıyla yılda 4 binden fazla elektrikli araç kullanıcısına hizmet vermeyi hedefliyor.

Hedef yıl sonunda 40 istasyona ulaşmak

“Dünyada ve Avrupa’da artan elektrikli araç kullanımı ile birlikte Eşarj istasyonlarının da sayısının her geçen gün arttığını görüyoruz” diyen CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum şunları söyledi: “Bugün birçok müşterimizin de elektrikli araçları tercih ettiğini gözlemliyoruz. Müşterilerimiz gibi biz de doğa için doğrusunu yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda yeni nesil araçların kullanılmasını destekliyor, otoparklarımıza şarj istasyonları kuruyoruz. Şirket olarak ilk kez 2020 yılında Sabancı Holding grup şirketlerimizden EnerjiSA ile başladığımız iş birliğimizde 3 yılda 36 hizmet noktasına ulaştık. Müşterilerimizin tamamen online bir sistem üzerinden kredi kartlarıyla ödemelerini yapabildikleri ve şarj dolumu sırasında mağazalarımızda diledikleri gibi zaman geçirebildikleri hizmet ağımızı, 2024 yılında büyütmeye devam edeceğiz. Hedefimiz yıl sonuna kadar 40 şarj istasyonuna ulaşmak.”

“Yatırımlarımızla çözüm üretiyoruz”

2023 yılı Eylül ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamada da Türkiye’de şarj istasyonu sayısının her ay hızla arttığını belirten Batum, "Toplam 8 bin 861 şarj noktasına ulaşıldığı, ülkemizde de yaklaşık her 14 araca bir hızlı şarj (DC) noktası düştüğü açıklandı. Ancak şarj istasyon noktalarının yetersiz olması elektrikli araç kullanıcıları için bir sorun. Bu yatırımlarımızla ilk aşamada buna çözüm üretiyoruz. Bir diğer sorun ise aracın şarj edilme sürecinde müşterilerin bekleme süresi. 15-20 dakikalık bir şarj işlemi sonrasında 50 kilometre yolculuk için yeterli olacak şekilde araçlarını şarj edebiliyor. Yüzde 100 dolum için yaklaşık 6 saatlik bir şarj işlemi gerekiyor. Bu noktada da CarrefourSA Eşarj noktalarıyla araba sahipleri araçlarını şarj ederken diledikleri gibi mağazamızda ve yeme içme deneyim alanlarında keyifli vakit geçirebiliyor” dedi.

“Mağaza otoparklarımızı e-şarj noktalarına dönüştürüyoruz”

Batum, “Dünya dönüşüyor, gelişiyor ve sürdürülebilir gelecek için doğayla iş birliği yapmamız gerekiyor” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “2020 yılında bu alandaki yatırımlarımız başladığından beri 25 şarj istasyon noktası açılışı gerçekleştirdik. Bu istasyonlardan 20 binden fazla araç, 13 bin saatten fazla faydalandı. Bu kapsamda perakende sektöründe mağaza otoparklarımızı Eşarj noktası haline getirmek için yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonuyla doğru adımları atmaya devam ederek, müşterilerimizin de doğaya karşı olan duyarlılıklarına katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”