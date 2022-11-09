CarrefourSA, gönüllüleriyle birlikte Cumhuriyet için 'seferber' oldu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yılında CarrefourSA, “Sabancı Cumhuriyet Seferberliği” etkinlikleri kapsamında bu yıl da çalışanlarıyla sahaya indi. Gıda Kurtarma Derneği ile Gemlik’te ve İzmir’de 10 ton gıdayı kurtararak ihtiyaç sahiplerine ulaştıran şirket, ÇEVKO Vakfı’yla düzenlenen ‘Çevre Temizliği’ etkinliğinde de 1 ton atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Sabancı Topluluğu tarafından başlatılan Cumhuriyet Seferberliği etkinlikleri ikinci yılında da hız kesmeden devam ediyor. Sabancı Holding’in iştiraklerindeki gönüllülerin katılımıyla hayata geçirilen etkinlikler kapsamında CarrefourSA çalışanları da bu yıl farklı illerde seferberlik çalışmalarına imza attı. “Türkiye’de 30. yılımızı kutlamaya hazırlandığımız bu dönemde, yaşama ve çevreye olan sorumluluk bilincimizi her geçen gün daha geniş bir perspektifle ele alıyoruz” diyen CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, "Cumhuriyetimizin 99’uncu yılını da çalışarak ve üreterek kutlamaya devam ediyoruz” dedi.

"Gıda Kurtarma Hasatları’nda 10 ton gıda ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı"

Türkiye’nin gıda perakendesinde öncü markası olarak, gıda atığının oluşmasını önlemek ve ortaya çıkan gıda atığını doğru bir şekilde yönetmenin, sürdürülebilirlik çalışmalarının temelinde yer aldığını aktaran Kartallıoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: “Sıfır Atık vizyonu çerçevesinde çevresel ve toplumsal duyarlılıkla yola çıkarak birçok uygulamayı hayata geçiriyoruz. Son yıllarda meydana gelen iklim değişiklikleri de gıda kaynaklarımızın aslında sınırsız olmadığını bize bir kez daha hatırlattı. Bu yüzden kurtarabildiğimiz her gıda bizim için büyük bir kazanç. Bu amaçla Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında Gıda Kurtarma Derneği’yle Dikili ve Gemlik’te ‘Gıda Kurtarma Hasatları gerçekleştirdik. Dikili’nin Çandarlı Mahallesi’nde bulunan tarlalarda toplanmayan ve tarlada bırakılan domatesleri Sabancı Gönüllüleri ile birlikte toplayarak 8 ton domatesin gıda atığına dönüşmesini engelledik. “Gıda Kurtarma Hasadının ikinci ayağında ise Gemlik’te, zeytin bahçelerinde kalan 2 ton zeytini kurtardık. 10 ton gıda, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Gıda Kurtarma Derneği’ne bağışlandı. Bu çalışmalarla gıdaların atığa dönüşmesini engellerken aynı zamanda tarlada çürüyen gıdaların toprağa zarar vererek bir sonraki dönemde toprak verimini düşürmesinin de önüne geçtik. ‘Yaşam için Doğrusu’ çatısı altında gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik ve çevre çalışmalarımız kapsamında Kartal’daki Aydos Ormanı’nı da temizledik. Toplanan 1 ton atık geri dönüştürülmek üzere ÇEVKO’ya teslim edildi. Koşu takımımız “Run Team”, CarrefourSA İcra Kurulu üyelerimiz ve yüzlerce çalışanımızla İstanbul Maratonu’nda da ’doğrusu’nun peşinde koşarak farklı STK’lar için bağış topladık. Şirket olarak bu yıl da Cumhuriyetimizin 99’uncu yılını çalışarak kutlamaktan gurur duyuyoruz.”

“Sıfır Atık İnsiyatifi’ne uygun projeler hayata geçiriyoruz"

Kartallıoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Şirket olarak yaşam için Doğrusu çalışmalarımız önümüzdeki dönemlerde de devam edecek. Dünyanın en büyük organize perakende zincirlerinden Carrefour Group ve Türkiye’nin lider gruplarından Sabancı Holding’in ortak iştiraki olarak, ‘2050 Net Sıfır’ taahhüdüne göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda ‘Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı dikkate alarak, kendi sürdürülebilirlik vizyonumuzu oluşturduk. Şu anki faaliyetlerimizle 17 maddeden oluşan BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 12’sini kapsıyoruz. Global Reporting Initiative (GRI) standartlarına göre hazırladığımız, 2020-2021 yıllarını kapsayan Sürdürülebilirlik Raporumuz’da Sıfır Atık İnisiyatifi’ne uygun projelerimizi ve bunların olumlu sonuçlarını gördük. 2021 yılında 69 olan Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ne sahip mağaza sayımızı 370’e çıkardık. Çevreye zarar verebilecek tüm atıklarımızı ise kaynağında yönetiyoruz, geri dönüşebilen atıkları ayrı toplayarak tekrar ekonomiye kazandırıyoruz. Bu çalışmalarla 1 ton gıdayı kurtardık. Atık oranımızı 2025 yılına kadar minimize etmekle birlikte ambalaj malzemelerinde de yüzde yüz geri dönüşümü hedefliyoruz. Örneğin müşterimizi de süreçlere dahil ettiğimiz “Kendi Kabınla Gel” projemiz var. Bu proje ile müşterilerimiz evden getirdikleri kaplar ile ürünlerini alırken tek kullanımlık ambalaj sarfiyatını önlüyor ve ambalaj atığının ortaya çıkmasını yolun başında engelliyoruz.”