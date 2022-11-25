CarrefourSA, kişi başı balık tüketimini artırmaya odaklandı

CarrefourSA balık alanında yatırımlarını sürdürüyor. Şirket balık alanında 2022 yılında yüzde 120 büyüdü.

Carrefour Grubu ile Türkiye’nin en köklü topluluklarından Sabancı Holding ortaklığında kurulan CarrefourSA, organize perakende sektörünün öncü markalarından olmaya devam ediyor. Bugüne kadar balık tüketimini artırmak amacıyla tedarik zincirinin genişletilmesinden satın alma hacminin artırılmasına, lojistik sisteminin yenilenmesinden balık reyonlarının değişimine ve bu reyonların bulunduğu mağaza sayısının artırılması gibi pek çok farklı yatırıma imza atan şirket; Türkiye’de kişi başı su ürünleri tüketimini çok daha yukarılara çıkarmayı, 2023 ve sonrasında da Türkiye’nin en iddialı balık perakendecisi olmayı sürdürmeyi hedefliyor.

"Bugüne kadar yaptığımız 30 milyon TL’lik yatırım ve bu alandaki 400’den fazla uzman çalışanımızla ülkemizde kişi başı balık ürünleri tüketimini artırmaya odaklandık” diyen CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “Bu yılı 12 bin ton balık satışıyla kapatmayı amaçlıyoruz. 2023 ve sonrası için hedeflerimiz çok daha büyük” dedi.

"Balık satışlarının ciro içindeki payı artıyor"

CarrefourSA’nın su ürünleri alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini açıklayan CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, oyunu kuran ve geleceğin trendlerine yön veren şirket olarak en doğrusunu yapmak üzere çalıştıklarını ve perakendenin bugününü olduğu gibi geleceğini de kurguladıklarını söyledi.

43 farklı ilde 850’den fazla mağaza ile yılda 160 milyon müşteriyi ağırlayan en CarrefourSA’nın taze sebze-meyvenin yanı sıra et ve balık satışında da güçlü kasları olduğunun altını çizen Kartallıoğlu, özellikle su ürünleri ve balık konusunda kendi sektörlerinin lideri oldukları ve bugün Türkiye’nin en büyük balık perakendecisi konumunda bulunduklarını aktardı.

"2022 hedefi 12 bin ton satış"

2022 itibariyle balık satışı gerçekleştirilen market sayısını 405’e çıkardıklarının altını çizen Kartallıoğlu, “Balık konusunda iddiamızı her yıl güçlendirerek devam ediyor ve bu alanda yaptığımız yatırımları sürdürüyoruz. En son İzmir ve Antalya’da 2 yeni su ürünleri depomuzu açtık. Gebze’deki depomuzla birlikte toplam 3 su ürünleri depomuzdan müşterilerimize yıl boyunca doğru kalitede balığı doğru fiyata sunuyoruz. Bugüne kadar yaptığımız 30 milyon TL’lik yatırım ve bu alandaki 400 uzman çalışanımızın katkısıyla çok iyi bir sezon geçiyoruz. Geçtiğimiz yıla oranla bu alanda büyümemiz bu yıl yüzde 120’yi aştı. Balıkta 2022’yi 1 milyar TL ciro ve 12 bin ton satış ile kapamayı hedefliyoruz. Balık, bizim ‘Doğrusu’ anlayışımızın simge ürünlerinden bir tanesi. Son yıllarda balığın bu artan payının en önemli unsuru müşterilerin duyduğu güven. Bunu sağladığımız için çok mutluyuz ama bu yolda daha gidecek çok yolumuz olduğunu da biliyoruz. 2023 ve sonrasında da Türkiye’nin en iddialı balık reyonuna sahip gıda perakendecisi olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

"Kadın balık ustalarının sayısı artıyor"

“Sürdürülebilirlik konusu da CarrefourSA için sadece çevreden ibaret değil” diyen Kartallıoğlu, “Carrefour sürdürülebilirlik anlamında dünyada öncü bir marka. Türkiye’de de hakim ortağımız Sabancı grubu sürdürülebilirlik alanında öncü çalışmalara imza atıyor. Biz de bu iki kurucu ortağımızın sürdürülebilirlik anlayışlarını titizlikle uyguluyoruz. Bu kapsamda cinsiyet eşitliği bizim için çok önemli. Balık alanında yaptığımız yatırımların en önemlilerinden biri de kadın balıkçılarımıza yaptığımız yatırım. Hayata geçirdiğimiz kadın ustalar programı kadınların farklı meslek alanlarında istihdam edilmelerini sağlıyoruz. Hedefimiz 3 yıl içinde CarrefourSA balık reyonlarını daha fazla kadın çalışana teslim etmek.” dedi.

Türkiye’de kişi başı et ve balık tüketiminde Avrupa ortalamalarının oldukça altında seyrettiğini dile getiren Kartallıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “TÜİK verilerine göre Türkiye’de kişi başı su ürünleri tüketimi yıllık 6 kg civarında. Oysa Avrupa’da bu rakam 22 kilograma kadar çıkıyor. Orta Doğu ülkelerinde bile ortalamanın 10 kilogram civarında olduğunu biliyoruz. Bunda fiyat ve satın alım gücünün etkisi olduğunu söyleyebiliriz; ancak asıl konu tüketim alışkanlığında başlıyor. Hedefimiz bu sağlıklı gıdaya güvenilir bir şekilde ve doğru fiyatlandırma ile erişimi artırmak; Türkiye’nin balık tüketimini çok daha yukarıya taşımak. Balık tüketimini artırabilmenin yolu 12 ay boyunca sürdürülebilir üretimden geçiyor. Bu vesileyle üreticilerle iş birliği yaparak sürdürülebilir fakat kontrollü bir üretim yaptırıyoruz. Kontrollü üretim adına hem balıklarda hem suda sürekli olarak kimyasal kalıntı miktarlarını veya mikrobiyolojik değerleri denetliyoruz. Bunların yanı sıra periyodik denetimler gerçekleştiriyoruz. Yerine ve iklimine uygun olarak üretilen tüm ürünler, bağımsız denetçiler tarafından da denetlendikten sonra raflardan tüketicilere ulaştırılıyor. Önümüzdeki dönemde de farklı iş birlikleriyle deniz ürünlerindeki öncü konumumuzu daha güçlendireceğiz. CarrefourSA olarak balıkta da doğru üreticiden doğru ürünü temin ederek, doğru hizmet anlayışı ile doğru fiyata sunuyor olmak hedefiyle yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

“Av ve boy yasaklarına uyuyoruz”

‘Tazesi ya denizde ya da CarrefourSA’da’ söylemiyle perakende sektöründeki balık satışında her geçen gün büyüdüklerini söyleyen CarrefourSA Kategori Genel Müdür Yardımcısı Murat Dinçer de balık satışlarının yaklaşık yüzde 70’inin üretim balıkları, yüzde 20’sinin av balıkları ve yüzde 10’nun işlenmiş ve marine ürünlerinden oluştuğunu söyledi. “Balıkları kaynağından almaya özen gösteriyoruz. Bunu yaparken en büyük felsefemiz kaliteden ödün vermemek.” diyen Dinçer sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle çiftliklerde kontrollü üretimle sürdürülebilirlik kriterlerine önem veriyoruz. Av ve boy yasaklarına uyarak balıkçılarımızdan aldığımız balıkların lojistiğini en doğru şekilde planlıyor, müşteriye de en uygun fiyatla ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra deniz yaşamının sürdürülebilirliği için de çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Turmepa ve ÇEVKO ile projelerimiz sürüyor. Sudaki yaşam da karadaki yaşam kadar değerli. Bu yüzden sadece CarrefourSA çalışanları değil iş ortaklarımızı da dahil ettiğimiz bu süreçleri daha da yoğunlaştıracağız. Bunu sadece şirket değil bir vatandaşlık görevi olarak görüyoruz.”

Yılın yıldızı; palamut

Dinçer, “Bu sezon CarrefourSA için çok iyi geçiyor. Sezon etkisiyle birlikte palamutun fiyat ve tonaj olarak iyi başlaması, raflara da hareketlilik getirdi. Buna ek olarak üretim balıklarındaki kampanya ve indirimler de satışları olumlu etkiliyor” dedi.

En çok satış yapılan balığın palamut olduğunu söylerken, “Çipura, levrek ve somon onu takip ediyor. Deniz balıklarında fiyat ve bulunabilirlik tüketicinin tercihini de etkiliyor; palamut, lüfer ve hamsi bu kriterlere göre listede yer değiştirebiliyor. En çok balık sattığımız iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya. CarrefourSA olarak balığı sadece reyonlarımızda satmakla kalmıyoruz. Diğer e-ticaret mecralarından farklı olarak CarrefourSA online mağazamız, taze sebze-meyve ve et gibi deniz ürünleri ve balık satışlarında da fark yaratıyor. Ayrıca mevcut 14 Lezzet Arası restoranımızda da balık, en çok tercih edilen ürünler arasında” diye ekledi.