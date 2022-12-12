CarrefourSA, Mağazacılar Günü'nü çalışanlarıyla kutladı

Türkiye’de 43 ilde 850’den fazla mağazası, 13 deposu ve online marketi ile hizmet veren CarrefourSA, 12 Aralık Mağazacılar Günü’nü 11 bin çalışanı ile kutladı.

Dünyanın önde gelen perakende zincirlerinden Carrefour Grubu ile Türkiye’nin köklü topluluklarından Sabancı Holding ortaklığında kurulan CarrefourSA, 12 Aralık Mağazacılar Günü’nü CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu ve İcra Kurulu Üyeleri başta olmak üzere tüm yönetim ekibiyle marketlerde görev alan çalışanlarıyla kutladı.

Bugün Türkiye’de 43 ilde 850’den fazla mağazası, 11 bini aşkın çalışanı ile organize perakendenin öncü markası olmayı sürdürdüklerini aktaran Kutay Kartallıoğlu, "2023 yılında Türkiye’de 30’uncu yılımızı kutlamaya hazırlanırken, yeni nesil market vizyonumuzla sektörümüzde oyun kurucu görevini de sürdürmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Dinamik, ürün ve hizmet odaklı, insani ilişkilere bağlı bir sektörün en büyük gücünün mağaza çalışanları olduğunu belirten Kartallıoğlu, “Marka olarak uzun yıllardır çalışanlarımızla omuz omuza birçok ‘ilk’e imza atıyor; her bir müşterimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için çalışıyor, onların doğru ürüne doğru fiyatla ulaşmasını sağlıyoruz. Bu başarımızı mağaza çalışanlarımızın işine olan bağlılığı, saygısı, sabrı ve özverisiyle her geçen gün daha fazla kişiye dokunarak ve güler güzlü hizmet anlayışımız ile güçlendirerek büyütüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da nice başarılara ve yeniliklere imza atacağımıza inancımız tam. Bu büyük ailenin bir parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyuyor, başta çalışanlarımız olmak üzere, tüm perakende sektörünün 12 Aralık Mağazacılar Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.