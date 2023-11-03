CarrefourSA, Türkiye'de 1000'inci mağazasını açtı

Sabancı Topluluğu şirketi olarak 30 yıldır Türkiye’de yerel üretime, tarıma, üreticiye, istihdama ve sürdürülebilirliğe yaptığı yatırımlarla 11 bine yakın kişiye istihdam sağlayan CarrefourSA, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya destek veriyor. Cumhuriyet’in 100. Yılı’nda 1000 mağaza hedefine ulaşan şirket, Türkiye’nin her noktasında “Doğrusu CarrefourSA” demeyi sürdürüyor.

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl coşkusunun yaşandığı 2023’te Sabancı Topluluğu şirketi olarak Türkiye’de 30’uncu yılını kutlayan CarrefourSA, 56 ilde 1000 mağazası, 11 bine yakın çalışanı, 14 deposu, 8 bine yakın çiftçi ve üreticisiyle organize gıda perakende sektöründe önemli konumunu sürdürüyor. Sürdürülebilir üretimi merkezine alarak, tarımdan balıkçılığa kadar pek çok alanda yerel üreticiye tüm gücüyle destek veren şirket, dijital alandaki yatırımlarıyla da Türkiye’de değer oluşturma vizyonuyla çalışıyor.

“Bu bir kalkınma seferberliği”

Cumhuriyet’in 100, CarrefourSA’nın 30’uncu yaşında; Bursa’da açtıkları yeni mağazasıyla Türkiye’de 1000 mağazaya ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirten CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “Türkiye’de faaliyet gösteren ve bu toprakların insanıyla büyümeye devam eden bir şirket olarak, 30 yıldır ’’işin doğrusu’’nun peşindeyiz. 1993’te İçerenköy’deki ilk mağazamızı açtığımız andan bu yana Türkiye’nin dört bir yanında; doğru ürünü, doğru üreticiden, doğru fiyata alarak müşterilerimize ulaştırıyoruz. Çalışarak ve üreterek kazanılan bir Cumhuriyetin öğretileriyle 30 yıldır attığımız her adımda pusulamız ‘Doğrusu’ “ dedi.

“Büyük bir ekosistem oluşturduk”

“Yerli üreticiye, girişimciye ve gıdanın geleceğine; kısacası Türkiye’ye değer katma vizyonuyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” diyen Kartallıoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: “Şirket olarak yatırımlarımızla birlikte 30 yılda büyük dönüşümlerden de geçtik. Bu dönüşümün odağında esnafımızdan girişimciye, yerel üreticimizden kadın emeğine, çalışanlarımızdan tedarikçilerimize, büyük bir ekosistem oluşturduk. Bu ekosistem içerisinde yeni nesil perakende anlayışıyla erişebilirlik, dijital dönüşüm, çok kanallı perakendecilik ve CRM alanına yaptığımız yatırımlar da önem kazandı. Yılda online ve fiziksel mağazalarımızla 164 milyon ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Son 3 yılda değişen alışveriş alışkanlıklarını öngörerek e-ticaret ve dijitalleşme üzerine yaptığımız yatırımlarla, 2023’ün ilk 6 ayında e-ticarette 1 milyona yakın yeni kartlı müşteri kazanarak 9,5 milyon sadakat kartlı müşteriye ulaştık. Müşterinin iletişim kurmak istediği yerde olmalıyız’ bakış açısıyla yeni iletişim kanallarını da dijitalleşme stratejimizin içine entegre ederek uçtan uca bir hizmet sunduk. Aslında CarrefourSA olarak 30. Yaşımızda ‘yenilenme, yatırım ve yeni iş modelleriyle büyümenin ön planda olduğu bir kalkınma seferberliği ortaya koyduk. Ve bu kalkınma seferberliğinde yalnız değiliz. Hayata geçirdiğimiz her yatırımda paydaşlarımızı, yol arkadaşımız olarak görüyor ve hep birlikte ‘Türkiye için Doğrusu’ demeye devam edeceğimizin taahhüdünde bulunuyoruz.”

“Yatırımlarımızla istihdam ve ekonomik kalkınma sağlıyoruz”

Bu büyüme yolculuğunda yatırımlarımızın bir diğer ayağı ise mağazalarımız diyen Kartallıoğlu Bursa’da açılışı gerçekleştirilen 1000’inci mağazayla ilgili şunları söyledi: “Mağaza açmak bizim için sadece müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşıladığımız bir yatırım değil. Bu yüzden yılda yüzlerce mağaza açma hedefi yerine, ihtiyacı karşılarken bulunduğu bölgeye istihdam ve ekonomik kalkınma sağlayan bir büyüme planıyla hareket ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de büyüme stratejimize uygun olarak mağaza yatırımlarımız sürecek. Büyüme yolculuğumuzun her adımında, Cumhuriyetimizin temel değerlerine ve toprağımıza olan bağlılığımızla yürümeye devam edeceğiz.”

“Esnaf ve girişimcilerimizle büyüyoruz”

Türkiye’de 1000’inci mağazasının açılışını gerçekleştiren market, 2020 yılında hayata geçirdiği bayilik sisteminde de 300 bayiye ulaştı. Açılışta konuşan CarrefourSA Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum şunları söyledi: “Türkiye’de büyürken esnafımızı ve girişimcilerimizi kazanmak adına hayata geçirdiğimiz bayilik sistemi, organize gıda perakende sektörünün yanı sıra Türkiye ekonomisi için de çok değerli. Sektörümüzün geleceği ve sürdürülebilirliği için önemli bir öncülük yaptığımız bu sistemin en büyük avantajı ise esnaf ve girişimcinin CarrefourSA’nın sektör tecrübesi ve Sabancı markasının gücünü arkasında hissetmesi. Bunların yanında 30 yıllık bilgi birikimimiz, büyük satın alma gücümüz, lojistik ağımız, pazarlama becerilerimiz ve güçlü teknoloji altyapımızı da esnafımız ve girişimcilerimizin hizmetine sunuyoruz. Tüm paydaşlarımız için doğrusunu yapmak anlayışıyla hayata geçirdiğimiz sistemle hem müşterilerimizin CarrefourSA kalitesi ve deneyimine erişimini kolaylaştırıyoruz hem de yerli girişimciye güçlü bir yatırım imkânı, bulundukları bölgeye ise istihdam fırsatı sağlıyoruz. Sistem içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğine de önem veriyoruz. Bayilerimizin 30’u kadın girişimciler tarafından işletiliyor. 3 yıl sonunda bayi sayımızı 1000’e ulaştırmayı hedefliyoruz.”