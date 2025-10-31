CarrefourSA ve Shell & Turcas'dan iş birliği

CarrefourSA ve Shell & Turcas, müşteri deneyiminde yeni bir dönemi başlatan stratejik bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliğiyle birlikte Shell & Turcas’ın yiyecek-içecek markası deli2go, ilk kez akaryakıt istasyonları dışına çıkarak CarrefourSA Lezzet Arası restoranında café formatında hizmet vermeye başladı.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA ve Shell & Turcas, Türkiye’de perakende ve mobilite dünyalarını buluşturan yeni bir iş birliğine imza attı. Shell’in yiyecek-içecek markası deli2go, ilk kez akaryakıt istasyonu dışına çıkarak CarrefourSA Lezzet Arası restoranında café olarak hizmet vermeye başladı. Bu adım, akaryakıt markasının istasyon dışı büyüme vizyonunda önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkarken, zincir marketin de müşterilerine yenilikçi deneyimler sunma stratejisinin önemli bir parçası oldu.

Yolculuk ve alışveriş deneyimi aynı çatı altında buluşuyor

Yapılan açıklamaya göre, 81 ilde 1.200 istasyonuyla her gün 1 milyondan fazla misafiri ağırlayan Shell & Turcas, Türkiye’nin mobilite alanındaki en köklü markalarından biri. Markanın Select marketleri ve deli2go ürünleriyle zengin bir perakende deneyimi sunan marka, 2024 yılı içinde 18 milyon bardak kahve, 7 milyon sandviç ile toplamda 25 milyon deli2go ürün satışı gerçekleştirdi. Bir kahve zinciri olmamasına rağmen Türkiye’nin en çok kahve satan perakendecilerinden biri olan marka, CarrefourSA Lezzet Arası restoranında hizmete açtığı ilk deli2go Corner Café ile bu deneyimi yeni bir boyuta taşıyor.

CarrefourSA ise 1250’yi aşkın mağazası ve online marketiyle milyonlarca müşteriye ulaşarak Türkiye’nin en öncü perakendecilerinden biri olarak öne çıkıyor. Yeme içme sektöründe ve organize gıda perakende alanında yatırımlar yapan marka, 2017 yılında Lezzet Arası restoranıyla başladığı yolculuğunu bugün 6 ilde 16 restoranla sürdürüyor. Lezzet Arası restoranlarında her gün 9 bin, aylık 270 bin ziyaretçiyi ağırlayarak, dünya mutfağından vegan seçeneklere kadar 60 farklı yemek çeşidini müşterilerine sunuyor. Yapılan iş birliğinde ise Shell & Turcas’ın markası deli2go’nun café formatı, müşterilere günün her anına eşlik eden bütüncül bir deneyim sunmayı hedefliyor. Zincir market ise sağlıklı kurutulmuş meyve, çikolata çeşitleri, protein bar ve meyve pestili gibi 55’i aşkın ürün çeşidine ulaşan Bonheur markası ile artık seçili akaryakıt markasının istasyonlarında tüketicilere lezzetli bir deneyim yaşatıyor.

Yeni deli2go Corner Café’de menünün merkezinde taze çekirdeklerden hazırlanan kahveler yer alıyor. Günlük olarak üretilen sandviçler, hafif atıştırmalıklar, kruvasan, poğaça, kek ve pastalarla misafirlere istasyonlardaki tanıdık kalite ve lezzet aynı standartlarla sunuluyor.

CarrefourSA’nın Lezzet Arası alanlarında konumlanan deli2go Corner Café, müşterilerin alışveriş arasında dinlenip keyifli bir mola verebilecekleri modern bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.

"Sektörler arası sınırları kaldıran iş birliği"

Açılış töreninde konuşan Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı, iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu iş birliği, bizim için büyüme adımının yanı sıra misafirlerimize olan bağlılığımızın da bir göstergesi. Şirket olarak müşterilerimize sadece yakıt değil, kaliteli bir yaşam deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Amacımız, misafirlerimizin hayatının her anında, onlara en iyi ve en kaliteli deneyimi sunarak ‘Hep İleride’ olma vizyonumuzu güçlendirmek. Yıllardır istasyonlarımızda severek tükettikleri, kalitesine güvendikleri deli2go lezzetlerini ilk kez istasyon dışında cafe formatında satışa sunuyoruz. Bu yaptığımız stratejik iş birliği deli2go markamız için kilometre taşı değerinde. Bunu da Türkiye’nin güçlü ve öncü perakende markalarından olan CarrefourSA çatısı altında sunmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz."

Deneyimi market dışına taşıyoruz

"Amacımız, müşterilerimizin hayatına yalnızca kaliteli ürünlerle değil, değerli deneyimlerle dokunmak" diyen CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, iş birliğiyle ilgili şunları söyledi: "Şirket olarak 74 ilde 1.250’den fazla mağazamız ve 15 bin çalışanımızla 32 yıldır ‘Ne Lazımsa CarrefourSA’ diyerek doğru ürünü, doğru fiyata güven ve kaliteyle müşterilerimize sunuyoruz. 2017 yılında ‘Market fiyatına gastronomi deneyimi’ sunmak için yola çıktığımız Lezzet Arası restoranımız ise bu vizyonun bir yansıması. Marketten seçilen ürünün anında pişirilip sofraya geldiği bu konseptte, her ay yüzbinlerce misafirimizi ağırlıyoruz. Şimdi ise Shell & Turcas gibi güçlü bir markayla yaptığımız iş birliğiyle, bu deneyimi marketlerin dışına taşıyor, lezzeti yollara yayıyoruz. Şu anda 12 Shell & Turcas istasyonunda Bonheur markalı meyve pestili, protein bar, çikolata çeşitleri gibi atıştırmalıklarla müşterilerimizi karşılamaya başladık. deli2go Corner Café’nin özgün lezzetleri de CarrefourSA Maltepe Park’ta müşterilerimizle buluşacak. Şirket olarak, her alanda yaşamı kolaylaştıran, keyif ve kaliteyi buluşturan yeni deneyimler yaratmaya devam edeceğiz.

Açıklamaya göre, proje kapsamında akaryakıt markası, istasyonlarında başarı yakalayan deli2go markasını ve özellikle kahvesini, istasyon dışındaki benzer müşteri profillerine ulaştırmayı hedeflerken; zincir marketin Bonheur markalı ürünleriyle müşterilerini güvenilir ve lezzetli atıştırmalıklarla buluşturuyor. Bu iş birliği, her iki markanın da gücünü birleştirerek müşteriye her ortamda taze, güvenilir ve ulaşılabilir lezzet sunma hedefini güçlendiriyor. deli2go’nun istasyon dışına café formatıyla çıkışı, Türkiye’de mobilite ve perakende sektörleri arasında kurulan yeni köprünün ilk adımı olarak dikkat çekiyor.