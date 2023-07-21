Çarşaflı kadınların üzerine motosiklet süren 2 kişi yakalandı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadının üzerine motosikletini süren iki kişi yakalandı.

Olay, 19 Temmuz’da İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Meclisi Mebusan Caddesi üzerinde meydana gelmişti.

akşam saatlerinde meydana geldi. İki motosikletli, kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadının üzerine motosikletini sürmüş, iki kadını korkutan motosiklet sürücüsünden biri o anları internette , “Benim kaldırımda olmam suç değil, onların ülkemde olması suç” notuyla paylaşmıştı.

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri yayaların can güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücülerinin M.A. ve K.M. isimli şahıslar olduğu tespit etti. Şahıslar sivil trafik ekiplerince yakalandı. Şahıslar, "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak ve kişilere zarar verecek şekilde sürmek"ten 436 lira, "motosikleti yayaların kullanımına ayrılmış yerlerde sürmek"ten 951 lira olmak üzere toplam 2 bin 774 lira cezai işlem uygulandı. M.A. ve K.M. isimli şahıslar hakkında ayrıca trafikte yaptığı tehlikeli hareketler nedeniyle "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.