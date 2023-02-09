Çarşamba Belediyesi Elbistan'da yaraları sarmaya devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem sonrası Çarşamba Belediyesi deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor.

Depremin 4’üncü günü itibari ile şu ana kadar Çarşamba Belediyesi koordinesinde ilçeden 28 tır yardım bölgeye gönderildi. 50 kişilik belediye personeli bölgede yardım çalışmalarına devam ederken, sağlıkçılar, operatörler, inşaat ustaları de belediye koordinesinde Elbistan’a ulaştırıldı. Çarşamba’da tüm vatandaşlar el birliği ile yardım kolilerini doldurmayı sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan deprem sonrası Samsun, Çarşamba Belediyesi yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çarşamba Belediyesi içerisinde gıda malzemeleri, kıyafet, su, ekmek gibi temel gıda malzemelerinin yanı sıra odun, fındık kabuğu gibi ısınmaya kolaylaştıracak ürünler gönderiyor. Depremin 4’üncü günü itibari ile iş makinaları ve Çarşambalılar tarafından doldurulan 28 yardım tırı bölgeye gönderildi. Belediye personellerinden oluşan 50 kişilik ekip bölgede çadır kurma çalışmalarına, arama kurtarma faaliyetlerine ve sıcak yemek ikramına devam ediyor. Çarşamba Belediyesi iş makinası operatörleri, inşaat işçileri ve sağlıkçıların bölgeye gönderilmesini sağladı. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Bugünleri de hep birlikte, el ele vererek aşacağız” dedi.

Yaralar birlikte sarılıyor

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, belediye ekiplerinin bölgede çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, “Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hepimiz çok üzgünüz, gözümüz kulağımız deprem bölgesinden gelen umutlu haberlerde. Depremin yaralarını sarmak için ilk andan itibaren diğer kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 28 yardım tırımızı Çarşambalı hemşehrilerimiz ile birlikte doldurarak deprem bölgesine gönderdik. İş makinalarımız da alanda çalışmalarını sürdürüyor. 50 belediye personelimiz alanda arama kurtarma, sıcak yemek ikramı ve çadır kurma gibi alanlarda depremzedelerimize yardım ulaştırıyorlar. Sağlıkçılarımız ve iş makinası kullanabilen, inşaat işinde usta gönüllülerimizi de bölgeye göndermiş bulunuyoruz. İnşallah hep birlikte bugünlerin de üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

Çarşamba, depremzedelere ev sahipliği yapıyor

Depremzedelere Çarşamba’da kucak açıldığını belirten Başkan Doğan, “Depremzede kardeşlerimizi ilçemizde ağırlıyoruz. Depremin yaralarını sarmak, daha iyi olmalarını sağlamak adına ekiplerimiz depremzedelerimizi tek tek ziyaret ederek psikolojik destek sağlıyor. Gönüllü hemşehrilerimizle birlikte deprem bölgesinden gelen kardeşlerimize kalacak yer, gıda ve giyim desteği sağlıyoruz. Depremden etkilenen, Çarşamba’mıza gelen kardeşlerimiz belediyemiz Sosyal Hizmetler Birimine başvuru yapabilirler” şeklinde konuştu.

“Muhammet Fatih umut oldu”

Depremi Adana’da yaşayan depremzede aile Çarşamba’ya ulaştı. Çarşamba hayata gözlerini açan Muhammet Fatih bebek herkese umut oldu. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Depremi Adana’da yaşayan, dedesini depremde kaybedip ismini yaşatan Muhammet Fatih bebek, Çarşamba’mızda dünyaya gözlerini açtı. Muhammet Fatih, bugünlerimizde bizlere umut oldu. Bebeğimizin ve annesinin durumu iyi, babası deprem bölgesinde yardım çalışmalarına devam ediyor.. Ailemizi Çarşamba’mızda misafir ediyoruz. Rabbim bebeğimize uzun, sağlıklı ömürler versin” ifadelerini kullandı.

“Bizim mayamızda birlik var”

Çocukların harçlıklarını biriktirerek deprem bölgesine yardım etmek için getirdiklerini söyleyen Başkan Halit Doğan, “Kendileri minicik, yürekleri kocaman çocuklarımız okul harçlıklarını biriktirerek depremzede kardeşlerimize ulaştırmak için bizlere getiriyorlar. Bir kardeşimiz, ‘Ve harçlığım olarak bu var, umarım yardımı dokunur’ notunu iliştirmiş getirdiği kumbarasının yanına. Duygulanmamak elde değil. Birçok miniğimiz, oyuncaklarının yanına iliştirdikleri güzel notları ve okul harçlıklarını deprem bölgesine göndermek için getiriyor. Bu milletin mayasında, kanında; kardeşlik, dayanışma, bir olma var. Oyuncağını getiren küçük kardeşimizden, elindeki battaniyesini sırtlayarak yanımıza gelen yaşlı teyzemize, tüm hemşehrilerimizden Allah razı olsun” açıklamasında bulundu.