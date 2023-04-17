Çarşı merkezde yollar trafiğe kapanıyor

Bayram öncesi hareketliliğin yoğun yaşandığı Milli Kuvvetler Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak. Bugün de Zağnos Paşa Camisi bahçesinde düzenlenecek olan yeryüzü sofrası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde hem vatandaşın rahatça alışveriş yapması hem de esnafın işlerinin hızlanması için Milli Kuvvetler Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak. Milli Kuvvetler Caddesi, Yaymacılar Caddesi, Yıldırım Caddesi ve Orhanpınar Sokak 18 Nisan Salı ve 19 Nisan Çarşamba Günü 16.00 ile 02.00 saatleri arasında, 20 Nisan Perşembe Günü 13.00 ile 02.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacaktır.

17 Nisan salı günü saat 16.00 ile saat 02.00 arasında İğneci Sokak, Zağnos Paşa Caddesi - Turan Caddesi kesişimine kadar olan kısım, Ketenavdan Sokak ve Başyunak Sokak trafiğe kapatılacaktır.