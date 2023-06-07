Çarşı ve kent meydanı dükkân satış ihalesi ileri bir tarihe ertelendi

Bozüyük Belediyesi "Çarşı ve Kent Meydanı" projesi kapsamında yer alan 16 adet iş yerinin satış ihalesi katılım olmadığından ileri bir tarihe ertelendi.

Belediye Encümeni huzurunda yapılacak satış ihalesi için komisyon Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu’nda ihale saatinde bir araya geldi. İhale Komisyon Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık konu hakkında bir açıklama yaparak “Bugün burada ilçemiz Yeni Mahalle Eskişehir Caddesi 283 ada 28 parselde bulunan Çarşı ve Kent Meydanı içerisindeki 16 adet bağımsız bölümün satışını yapmak için toplandık. Ancak bu ihale için teklif verme tarihi olan 05 Haziran 2023 günü saat 16:00’ya kadar herhangi bir başvuru olmamıştır. Bu konuyla ilgili tutanak İmar Müdürlüğümüzce komisyonumuza ulaşmıştır. Bu nedenle bu ihaleye katılım olmadığından ihale yapılamamıştır.” dedi.