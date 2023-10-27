Çarşıya nefes aldıracak 150 araçlık otopark hizmete girdi

İnegöl Belediyesi’nin Yenice Mahallesinde çarşı bölgesinin girişi sayılabilecek Çardak Caminin karşı kısmında bulunan ada üzerinde kamulaştırmalarla hayata geçirdiği ücretsiz otopark hizmete girdi. 4 bin 500 metrekare alan üzerinde oluşturulan 150 araçlık otopark, şehir merkezine nefes aldıracak.

Şehrin dört bir yanında yaptığı dokunuşlarla trafiği rahatlatacak adımlar atan İnegöl Belediyesi, özellikle mahalle aralarında oluşturduğu 3 bin araçlık otoparklarla ara sokaklarda parklanma sorununa merhem oluyor. Bu kapsamda şehir merkezi için de yapılan planlamalar doğrultusunda yeni yeni otopark alanları üretilmeye devam ediyor. Son olarak Yenice Mahallesinde Gazi Ahmet Türkyılmaz Sokak üzerinde mevcutta düzensiz parklanma alanı olarak kullanılan boş alan, İnegöl Belediyesi’nin kamulaştırma çalışmalarıyla genişletilerek düzenli otoparka dönüştürüldü.

Merkeze nefes aldıracak

Çarşı bölgesinin giriş kapısı hüviyetindeki 4 bin 500 metrekare alan üzerinde, aynı zamanda Bankalar Caddesinin de hemen bitişiğinde yer alan bölgede 150 araçlık otopark düzenlemesi tamamlanarak hizmete girdi. İnegöl’ün merkezine nefes aldıracak uygulama alanını AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeler ile Yenice Mahalle Muhtarı Halil Peynirci ziyaret etti.

Başkan Taban’dan Filistin vurgusu

Otopark incelemesi sırasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, Filistin’de yaşananlara dikkat çekti. Taban, “Filistin’de bugün yine Cuma vesilesiyle orada bir kez daha çıkarılan zorluklar bizi ciddi anlamda rahatsız ediyor. İsrail’i lanetliyor ve Allah’a havale ediyorum. Şehitlerimizi de bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Çardak Otoparkının hizmete girdiğini duyurmak adına burada olduklarını ifade eden Başkan Taban, “Şehrimizin büyümesine paralel olarak otoparklarımızı büyütmeye ve çoğaltmaya gayret ediyoruz. İçinde bulunduğumuz alan Nuri Doğrul Caddemizin sıfır noktasında başlayıp kar kısma doğru uzayan bir alan. Burada çalışma arkadaşlarımızın uzun zamandır yaptıkları çalışmalarla bugün bu noktaya geldik. Yaklaşık 7-8 milyonluk kamulaştırmalar yapıldı. Yine diğer alanda yapılan kamulaştırmalar var ve burada 150 araçlık otoparkı hizmete açmış bulunuyoruz. Düzenli bir otopark oluşturmuş olduk burada” diye konuştu.

Yeni otoparklar yükseliyor

İnegöl’de dönem içerisinde 3 bin araçlık otopark ürettiklerini de ifade eden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Yenilerini de şehrimize kazandırmaya devam ediyoruz. Yakın zamanda yapımı tamamlanacak olan Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı ile Merkez Park projelerimizin altında da toplamda 400 araçlık otoparkımız hizmete girecek. Yine buradan çıkan ekiplerimiz hemen karşı bölgede Letafet Sokakta kamulaştırılan alanlarda otopark çalışmalarına başladı. Arkadan gelen ciddi anlamda otopark çalışmamız olacak. Bugün otopark vesilesiyle bir aradayız ancak şehrimizde her alanda yatırımlarımız var. Altyapıdan sosyal donatı alanlarına, kaldırımlar, içme suyu bütün çalışmaları yürütmeye devam ediyoruz. Son dönemde de spor yatırımları, sosyal konut yatırımlarımız Milletvekilimiz Ayhan Salman ve İlçe Başkanımız Mustafa Durmuş’un desteği ile devam ediyor. Çok güzel bir noktaya getirdik. Ben yapılan tüm yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Büyük Filistin mitingine davet

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da yaptığı açıklamada Filistin’de yaşanan mezalimi kınadığını ifade etti. İstanbul’da yapılacak Büyük Filistin Mitingine tüm ilçe halkını davet eden Salman, “Yarın İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde büyük Filistin mitingine tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Filistin’de dünyanın gözlerini yumduğu bir olay yaşanıyor. Medeni olduğunu iddia eden batının sessiz kaldığı, daha önce de defalarca yaşadığımız bir olayı tekrar yaşıyoruz. İnşallah rabbim Müslümanları bir ve beraber eder de bu meseleyi çok daha hızlı bir şekilde çözebiliriz” dedi.

“İnegöl’ün sorunlarını çözebilmek adına gayret sarf ediyoruz”

İnegöl’ün büyümeye devam ettiğini de belirten Salman, “İnegöl merkezimizde yaşanan bu büyüme ve araç sayısının da hızla artmasıyla trafik ve parklanma noktasında ihtiyaçlar da doğuyor. Bu manada Belediye Başkanımız hem İnegöl Belediyesi olarak hem Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle elimizden geldiği kadar İnegöl’ün otopark ve trafikle ilgili sorunlarını çözebilmek adına gayret sarf ediyoruz. Bugün de burada önemli bir hizmetin açılışını gerçekleştiriyoruz. İnegöl’ün içerisinde böyle her bölgede mümkün olduğu kadar bazen kamulaştırmayla bazen farklı metotlarla inşallah vatandaşlarımızın arabalarını ücretsiz bir şekilde bırakabilecekleri alanlar oluşturmaya devam etmek istiyoruz” diye konuştu.