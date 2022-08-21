Casinoya çevrilen villaya kumar baskını

Asayiş Şube Müdürlüğü Kumar masası ekiplerince düzenli olarak yapılan saha çalışmalarında Çatalca bölgesinde kumar oynatıldığı ihbarı alındı. Bu ihbar üzerine ekipler Kaleiçi Mahallesi Kavaklar Sokak’ta bulunan villaya önceki gün gece saatlerinde bir baskın düzenledi. Casino olarak dizayn edildiği görülen villada ‘Teksas Pokeri’ ve &Rulet’ oynatıldığı belirlendi. Baskında mekan sahibiyle birlikte villada oyun oynayan 6 kişi hakkında işlem başlatıldı. Şahıslara 11 bin lira ceza kesilirken, villada 1 rulet makinası, 1 kırmızı renkli Çuha ve 682 pul ele geçirildi.