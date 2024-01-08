Casper 2023 yılında yüzde 50 büyüdü

Teknoloji markası Casper, 2023 yılı büyüme rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 büyüme kaydettiklerini aktaran marka aynı zamanda 2024 yılında yüzde 40 büyüme hedeflediklerini duyurdu.

Yerli teknoloji markası olarak 30 yılı aşkın süredir sektörde faaliyet gösteren Casper, 2023 yılına dair sektör değerlendirmesini ve büyüme rakamlarını açıkladı. Casper’ın 2023 yılındaki durumunu değerlendiren Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, “Geçen yıla göre dünya genelinde bilgisayar satışlarında düşüş yaşanırken, ülkemiz bu durumdan pozitif olarak ayrıştı. Dünya genelinde yüzde 14 daralma gerçekleşirken, ülkemiz 2023 yılını bilgisayar satışlarında yüzde 15 büyüme ile kapattı. Biz de 2023 yılında Casper VIA, Casper Nirvana ve Excalibur alt markalarımızla çıkardığımız 15 yeni ürün ile birlikte satış rakamlarımızı artırdık. Kullanıcılara daha geniş ürün gamı ve daha çok satış noktası ile ulaşarak 2023 yılında yüzde 50 büyüme kaydettik” dedi.

“2023’te ürün yelpazemizi genişletme ve müşterilerimize daha iyi hizmet sunma konularında çok önemli adımlar attık”

Müşteri odaklı stratejileri, inovasyona verdikleri önem ve sektöre öncülük eden ürün ve hizmetleriyle büyümelerine katkı sağladıklarını dile getiren Karaman, “2023’te ürün yelpazemizi genişletme ve müşterilerimize daha iyi hizmet sunma konularında çok önemli adımlar attık. Bu süre zarfında, müşteri memnuniyetini artırmak adına uçtan uca satın alma deneyiminden servis noktalarına kadar bir yenileme sürecine girdik, müşteri iç görülerini toplayarak, ürünlerimizi ve servislerimizi tasarladık. Özellikle 2023 yılının ikinci yarısında lansmanını yaptığımız son teknolojili oyun bilgisayarlarımız, ince, hafif ve ergonomik tasarımı ve şıklığı ile dikkat çeken Nirvana X600 serimizin kullanıcılardan büyük ilgi görmesi büyüme oranlarımız üzerinde etkili oldu. Enflasyonun tüketici satın alma davranışlarında, uzun yıllar kullanabileceği cihazlara yönelme eğilimi oluştuğunu söylemek mümkün. Bu anlamda Casper olarak toplam faydaya ve uzun yıllar kullanabilecek sağlamlık ve kaliteye dair ürün tasarımlarında gösterdiğimiz özenin sonuçlarını büyüme rakamlarımızda gördük” dedi.

Tüm Ar-Ge ve üretim süreçlerini yerli mühendislerle yürüten, Avrupa’nın ve Orta Doğu’nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olduklarını belirten Karaman, 2023 yılında bilgisayardan monitöre, akıllı telefondan oyun bilgisayarlarına 500 bine yakın cihazı tüketiciyle buluşturduklarını dile getirdi.

“2024 yılında yüzde 40 büyüme hedefliyoruz”

2024 yılında marka olarak hedeflerine ulaşmak için stratejilerini geliştirmeye devam ettiklerini ifade eden Karaman, “2024’te, sektördeki dinamiklere ve müşteri beklentilerindeki değişime dayalı olarak, büyümeyi ve yenilikleri sürdürmeyi devam etmeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki süreçte de bilgisayarların yapay zekalı bilgisayarlar olarak tanımının değişeceği bir dönem. 2024 yılında bu arayışa cevap verecek ürünlerimiz ve hayata geçireceğimiz çalışmalarımızla, yüzde 40 büyüme hedefliyoruz. Bu büyümeyi desteklemek üzere tüm tasarladığımız ürün gamlarında, amiral gemi diyebileceğimiz üstün teknoloji ürünlerin lansmanlarını özellikle 2024’ün ilk çeyreğinde tüketiciye sunacağız. Bir yıllık geliştirme süreçleri sonunda, ürünlerimizdeki üst düzey teknolojileri, şık ve dayanıklı tasarımları tüketiciyle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

“Ar-Ge yatırımlarını yüzde 100 artıracağız”

En yeni teknolojileri araştırma, geliştirme ve entegrasyon süreçlerini başarıyla gerçekleştirebilmek ve geleceğin teknolojisini inşa etmek için 2024’te Ar-Ge yatırımlarını yüzde 100 artıracaklarını aktaran Karaman, “Casper olarak 2024 yılında da hem bireysel hem kurumsal kullanıcıların beklentilerini karşılayacak son teknoloji ürünlerimizi sunmaya devam edeceğiz. Özellikle yapay zeka teknolojisinin gelişmesini, NPU (neural processing unit) birimlerinin bilgisayarlara entegre olması ile daha da artmış üretken yapay zeka deneyimini tüketicilere sunmak üzere iş ortaklarımızla çalışmalarımızı yakın bir şekilde sürdürüyoruz. 2024 yılında üretim kapasitemizi artırarak, global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerimizi geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştirerek kullanıcılarımızla buluşturacağız” şeklinde konuştu.