Castrol'de iki üst düzey atama

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya (TUCA) Direktörü Ayhan Köksal, küresel yapılanma doğrultusunda Castrol Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölgesi Başkanı (META) oldu. TUCA Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Nilay Tatlısöz, Köksal’ın yerine Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya (TUCA) Direktörü olarak seçildi.

Dünyanın önde gelen madeni yağ markalarından Castrol, Türkiye’den iki üst düzey yöneticinin bölgesel liderlik ekibi içindeki kilit görev değişikliklerini duyurdu. Ayhan Köksal, Castrol’ün Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesine Başkan olarak atanırken, Nilay Tatlısöz ise Castrol’ün Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya (TUCA) Direktörlüğüne getirildi.

Ayhan Köksal, 2021 yılından bu yana Castrol’de EMEA Başkanı olarak görev yapan ve 38 yılın ardından emekli olacak Ömer Dormen’den 1 Ekim’de bayrağı devralacak. Köksal, Dormen’in ardından Castrol’ün META bölgesinde büyüyen organizasyonunu yönetecek ikinci Türk başkan olarak İstanbul’da görev yapacak. 2021 yılından bu yana Castrol’ün TUCA Direktörlüğünü yürüten Ayhan Köksal’ın görev süresinde Castrol Türkiye, 2022’de yakaladığı çift haneli büyüme ile Castrol dünyasında en fazla büyüyen pazarlardan biri oldu.

Ayhan Köksal: “Heyecan verici bir büyüme ve değişim dönemindeyiz”

2005 yılında Castrol bünyesinde çalışmaya başlayan Köksal’ın satış, pazarlama, iş geliştirme ve dönüşüm alanlarında çeşitli deneyimleri bulunuyor. TUCA’da edindiği tecrübenin META bölgesi için katma değer oluşturmasında kendisine yardımcı olacağını belirten Ayhan Köksal, TUCA bölgesinde çok başarılı işlere imza atan Nilay Tatlısöz’ün de yeni görevinde aynı başarıyı sürdüreceğine inandığını söyledi.

Nilay Tatlısöz: “Müşterilerimiz ve tüketicilerimiz için değer oluşturmaya devam edeceğiz”

Çeşitli sektörlerdeki deneyimlerinin ardından, 2003 yılında bp’de çalışmaya başlayan Nilay Tatlısöz, Castrol TUCA Direktörlüğü’ne seçilmeden önce son iki yıldır Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü olarak görev yapıyordu. Nilay Tatlısöz, yeni görevinden heyecan duyduğunu belirterek “Tüm ekip arkadaşlarım, iş ortaklarımız ve paydaşlarımızla beraber markamıza gönül vermiş müşterilerimiz ve tüketicilerimize değer oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.