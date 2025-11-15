Castrol Ford Team Türkiye, 45'inci İstanbul Rallisi'nde kupayı hedefliyor

Türkiye’nin en köklü motor sporları takımlarından Castrol Ford Team Türkiye, 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 6’ncı ayağı olan İstanbul Rallisi’nde şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. Sezon finali öncesindeki son yarış olan İstanbul Rallisi öncesinde Castrol Ford Team Türkiye pilotları sınıflarında ilk iki sırada bulunuyor.

Castrol Ford Team Türkiye, Türkiye Ralli Şampiyonası’nın sondan bir önceki yarışı olarak sezon şampiyonunun belirlenmesinde kritik önem taşıyan İstanbul Rallisinde iki ekiple yarışıyor.

14 Kasım Cuma günü İstanbul Park’ta düzenlenen start seremonisiyle başlayan İstanbul Rallisi 16 Kasım Pazar günü yine İstanbul Park’ta düzenlenecek olan finish seremonisiyle sona erecek.

İstanbul Park’ın yarış merkezi, servis alanı ve seremonilere ev sahipliği yapacağı İstanbul Rallisi’nde etaplar ise önceki yıllarda Dünya ralli Şampiyonası’na ev sahipliği yapmış klasik İstanbul ralli etapları olan Göçbeyli, Ballıca, Oruçoğlu ve Esenceli olarak sıralanıyor. Ralli programında cumartesi günü Göçbeyli ve Ballıca etapları, pazar günü ise Oruçoğlu ve Esenceli etapları yer alıyor. Güneşli havada koşulması beklenen etapların tamamı toprak zeminde koşulacak.

Castrol Ford Team Türkiye iki ekiple yarışıyor

Castrol Ford Team Türkiye, 45’inci kez düzenlenen İstanbul rallisinde iki ekiple yarışıyor. İlk ekip Dünya Ralli Şampiyonası’nda Junior WRC sınıfında Türkiye’nin ilk yarış galibiyetini kazandıran ve sezonu dünya üçüncüsü olarak bitiren Ali Türkkan - Oytun Albayrak ikilisi. İstanbul Rallisi’ne sınıf lideri olarak giren ikili, genel klasmanda da güçlü ve iddialı bir konumda yer alıyor.

Takımın bu yıl İstanbul Rallisi’nde yarışacağı diğer ekibi ise Türkiye Ralli Şampiyonası’nda sınıflarında ikinci sırada olan ve bu yarışta güçlü bir sonuç hedefleyen Efehan Yazıcı - Gürkal Menderes ikilisinden oluşuyor. Her iki ekip de 4 çeker Ford Fiesta Rally3 araçlarıyla mücadele ediyor.

Ralli severleri heyecanlı bir yarış bekliyor

Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, şunları söyledi: "Bu sezon hem Dünya Ralli Şampiyonası hem Türkiye Ralli Şampiyonası olmak üzere iki farklı kulvarda birden yarışıyoruz. Takım olarak ülkemize bu sene Dünya Ralli Şampiyonası’nın bir sınıfında Türkiye’nin ilk yarış galibiyetini getirdik ve şampiyonayı başarıyla neticelendirdik. Şimdi yüzümüzü tekrar Türkiye Ralli Şampiyonası’na çevirdik. Genç ve güçlü ekibimizle Türkiye Ralli Şampiyonası’nın İstanbul ayağına ev sahibi olduğumuz, takım merkezimizin bulunduğu bu yarışa hazırız. Bütün ralli severleri de yarışa bekliyoruz."

Türkiye Ralli Şampiyonası, 5-7 Aralık tarihlerinde koşulacak olan Kocaeli Rallisi ile tamamlanacak.