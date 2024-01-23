Castrol'ün yeni pazarlama direktörü Onur Dede oldu

bp ve Castrol’de birçok ulusal ve uluslararası görevde bulunan Onur Dede, Castrol Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Pazarlama Direktörü oldu.

Dünyanın önde gelen madeni yağ markalarından Castrol’ün Ortadoğu, Türkiye ve Afrika (META) Pazarlama Direktörü olarak yeni görevine başlayan Onur Dede; Ortadoğu, Türkiye ve Afrika yönetim ekibinin yanı sıra Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya pazarlama liderlik ekibinde de yer alacak.

Yapılan açıklamaya göre, kariyerine 2003 yılında bp’de başlayan Onur Dede, teknik belgeleme koordinatörü ve teknik destek uzmanı olarak görev aldı. İki yıl saha mühendisliği görevinde bulunduktan sonra ilk yöneticilik deneyimini 2007-2008 yıllarında İç ve Doğu Anadolu Bölgesi Satış Yöneticisi olarak edindi. Ardından Teknik Destek Yöneticisi olan Dede, bu dönemde aynı zamanda Castrol Türkiye’yi teknik uzman olarak sektörel etkinliklerde temsil etmeye başladı.

İlk global görevi Castrol Ticari Araç Yağları Global Marka Yöneticiliği

2011’de Ticari Araç Yağları Pazarlama Yöneticisi görevine atanan Onur Dede, bu görevinde B2C, B2B ve B2B2C alanlarında Türkiye’deki pazarlama çalışmalarını yönetti. Ardından da 2015 yılında Castrol Ticari Araç Yağları Global Marka Yöneticisi olarak ilk global görevine atanarak markanın ticari araç yağlarını dünya genelinde tüm kanallarda ve ülkelerde global marka stratejisi doğrultusunda yönetti.

2017 yılına kadar sürdürdüğü Global Marka Yöneticiliği görevinden sonra Castrol TUCA Pazarlama Yöneticisi olan Dede, 2021 yılına kadar şirket stratejisi doğrultusunda tüm pazarlama programlarını etkin bir şekilde uygulayacak şekilde pazarlama ekibine liderlik etti. 2021 yılında Castrol EMEA Marka ve İletişim Yöneticisi olarak çalışmaya başladı. Bu görevinde de otomobil, motosiklet ve ticari araç yağlarının Avrupa’daki marka pazarlama planlarını geliştirdi. Nilay Tatlısöz’ün Castrol TUCA Genel Müdürü olmasının ardından da 2023 yılında Castrol Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Pazarlama Direktörlüğü görevini devraldı.