Castrol VECTON, ağır vasıta servisleriyle bir araya geliyor

Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleştirilecek Castrol VECTON Roadshow kapsamında Türkiye genelindeki sanayi siteleri ziyaret edilerek ustalarla bir araya gelinecek.

Castrol VECTON, Ağustos-Eylül aylarında sanayi sitelerindeki servisleri ziyaret edeceği roadshow’a 9 Ağustos’ta Düzce’den başladı. Özellikle Castrol’ü yakından tanıyan ve uzun yıllardır servislerinde kullanan ticari ve ağır vasıta ustaları ile saha ekiplerini eğlenceli bir ortamda bir araya getirmek amacıyla düzenlenen roadshow’da Castrol VECTON ile yıllara dayanan karşılıklı güven ilişkisinin daha da sağlamlaştırılması hedefleniyor.

Sanayi sitelerine kurulacak tanıtım alanlarında yapılacak sunumlarda motor teknolojisi hakkındaki son gelişmeler ve Castrol VECTON’un özelliklerini anlatan interaktif sunumlar gerçekleştirilecek. Çeşitli ödüllü aktivitelerin yer alacağı alanda ayrıca Sanal Gerçeklik (VR) gözlüğüyle yağın motor içindeki yolculuğunu da deneyimleyecek olan ustalar, sürüş simülatöründe tır kullanarak verilen zorlu görevleri yerine getirmeye çalışacaklar.

31 ilde 33 sanayi sitesi ziyaret edilecek

Castrol VECTON’un, sahip olduğu teknoloji sayesinde oksitlenme, tortu oluşumu ve zararlı asitler ile mücadele ederek daha uzun faydalı yağ ömrü ve maksimum yağ değişim aralığında en iyi performansı sağladığını aktaran Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya (TUCA) Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz düzenledikleri roadshow ile de bunun nasıl gerçekleştiğini ustalara göstermek istediklerini belirtti. Tatlısöz, “Castrol VECTON Roadshow ile Ağustos ve Eylül ayları boyunca Türkiye genelindeki sanayi sitelerini ziyaret edeceğiz. Ağır vasıta servislerinin ve araç motorlarının uzun süre sorunsuz ve en iyi performans ile çalışmasını isteyen, farklı iklim ve yol koşulları ile karşılaşan tır, kamyon ve otobüs sürücülerinin en çok tercih ettiği ürünlerden olan Castrol VECTON, zorlu motor koşullarıyla başa çıkıyor. Biz de bu etkinliklerimizle hem motor teknolojisinin geldiği nokta hakkında ustalarımızı bilgilendireceğiz hem de onlara yeni ürün ve hizmetlerimizi tanıtırken birlikte keyifli zaman geçireceğiz” diyerek sanayi sitelerinde çalışanlarla bir araya gelmenin markanın çeşitli ağır vasıta ürünleriyle sürdürdüğü liderliğini pekiştireceğinin altını çizdi.