Castrol VECTON, Türkiye'yi dolaştı

Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleştirilen Castrol VECTON Roadshow sona erdi. Türkiye genelinde 32 ilde 35 sanayi sitesi ziyaret edilerek ustalar ile bir araya gelindi.

Ağır vasıtalara ekstra performans sağlayan Castrol VECTON’un Ağustos ve Eylül ayları boyunca sanayi sitelerindeki ticari ve ağır vasıta servislerini ziyaret ederek ustalar ile bir araya geldiği roadshow sona erdi. Türkiye genelinde 32 ildeki 35 önemli sanayi sitesinde gerçekleştirilen etkinliklerle motor teknolojisindeki son gelişmeler ve motor yağının sunduğu çözümler hakkında bilgilendirme yapıldı. Yaklaşık 15 bin kilometre yol kat edilen roadshow boyunca sanayi sitelerine kurulan tanıtım alanlarında 3 bin 600 ustayla doğrudan iletişime geçilerek ödüllü birçok aktivite gerçekleştirildi.

Verilen bilgiye göre, Türkiye’nin farklı bölgelerine ulaşan roadshow ile ticari ve ağır vasıta servislerindeki ustalarla Castrol VECTON’un yıllara dayanan karşılıklı güven ilişkisi daha da sağlamlaştırıldı. Ağustos ve Eylül ayları boyunca ziyaret edilen 32 ildeki 35 sanayi sitesindeki servislerden ve ustalardan büyük ilgi gören roadshow’da gerçekleştirilen interaktif sunumlara da yoğun katılım gerçekleşti. Roadshow’un ziyaret ettiği sanayi sitelerindeki servisler ve ustalar, Castrol ürün ve çözümlerinden beklentilerini de doğrudan aktarma şansına kavuştular. Farklı iklim ve yol koşullarında araçlarının üstün performans göstermesini isteyen tır, kamyon ve otobüs sürücülerinin en çok tercih ettiği ürünlerden olan markanın motor yağındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirilen ustalar, ağır iş tempolarının arasında keyifli vakit geçirme imkanına da kavuştular.

Şirketten yapılan açıklamada bu tür etkinliklere çok önem verildiği ve gelecek dönemlerde de gerçekleştirileceği vurgulandı.