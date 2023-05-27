Çatalca'da tamirhanede yangın çıktı, 1 kişi yanarak öldü

Çatalca’da tamirhanede çıkan yangında bir kişi yanarak hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saat 02.50 sıralarında Çatalca Örencik Mahallesinde oto lastik, boya ve çeşitli işlerin yapıldığı tamirhanede, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangını kısa sürede büyüyerek bütün binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekibi ve mahalle sakinleri yangına müdahale etti. Alevler söndükten sonra tamirhanenin sahibi Yalçın Arslan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay Çevrede bulunan Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

“Yangını söndürdükten sonra bir arkadaşımızın cansız bedenine ulaştık”

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Örencik Mahalle Muhtarı Ümit Mandalı, “Gece saat 03.00 sıralarında muhtarlığımıza yangın ihbarı geldi. Bizde kısa bir sürede gönüllü itfaiye ekibimiz ve mahalle sakinleri ile birlikte yangına müdahale ettik. Müdahale ettiğimiz sırada içerde bir kişinin olduğunu öğrendik. Yangın olay yerinde gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangını söndürdükten sonra bir arkadaşımızın cansız bedenine ulaştık” dedi.