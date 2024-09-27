Çatalca'da adamı darp edip parasını çalan 3 şüpheli yakalandı

Çatalca’da bir şahsı darp edip, aracına zarar veren ardından da parasını çalıp kayıplara karışan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay geçtiğimiz pazar günü Bahşayiş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 şüpheli kırsal alanda aracında oturan S.Ö. isimli şahsı gördü. Şahsın yanına giden şüpheliler önce darp etti ardından aracın lastiklerinin patlattı. S.Ö.’nün üzerinde bulunan bir miktar parayı da çalan şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine Çatalca Jandarma Komutanlığı JASAT ve Muratbey jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin olayla ilgili yürüttükleri çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi. A.T., H.Y., ve C.K. isimli şüpheliler kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. 1 şüpheli sevk edildikleri makamlarca serbest bırakılırken, 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.