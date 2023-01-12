Çatalca'da ahırda çıkan yangında 7 tane hayvan telef oldu

Çatalca’da bir ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken 7 tane büyükbaş hayvan yanarak telef oldu.

Yangın, sabah saat 06.00 sıralarında Çatalca Nakkaş Mahallesi Harmanlıklar Caddesi üzerinde bulunan, bir çiftliğin talaş deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyerek samanlığa sıçrayan yangını söndürmek üzere 4 ilçeden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çiftlikte bulunan 7 büyükbaş hayvan telef oldu. 1 büyükbaş hayvan yangından kurtarılarak kesilirken 8 büyükbaş hayvan da kurtarıldı. Samanlık bölümünde bulunan kamyon da yanarak kullanılamaz hale geldi.