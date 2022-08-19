Siemens
SON
DAKİKA
Bafetimbi Gomis oyuna sonradan girdi yine golünü attı
Galatasaray ligdeki ikinci galibiyetini aldı
İstanbul'da çok sayıda polisin katıldığı 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' yapıldı
Polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı, serbest bırakıldı
Galatasaray tek değişiklik
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Çatalca'da ayçiçeği tarlasındaki cesetle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Çatalca'da ayçiçeği tarlasında 17 yerinden bıçaklanarak öldürülen 29 yaşındaki müteahhitin olayıyla ilgili olarak gözaltına aldığı 1'i kadın 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin cinayeti işledikten sonra taziyeye gidip aile ile tartıştığı öğrenildi.

Çatalca'da ayçiçeği tarlasındaki cesetle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, ayçiçeği tarlasına giden bir kişi, daha önce gördüğü aracı aynı yerde park halinde görünce şüphelenmişti. Ardından aracın yanındaki ağaçlık alana doğru bakınca yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görmüştü. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlatmış, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği anlaşılmıştı. Vücudunun değişik yerlerinde çok sayıda bıçak darbesi bulunan erkeğe ait ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürülmüştü. Polis ekipleri, aracı olay yerinden alarak incelemek üzere emniyete götürmüştü.

17 bıçak darbesi

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Polis ekipleri, bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen cesedin 29 yaşındaki müteahhit Emre Öztürk’e ait olduğunu belirledi. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede de vücudunda 17 bıçak darbesi tespit edildi. Polis, bölgedeki kamera görüntülerini topladı.

Cinayetten sonra cenazeye katılmış

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda şüpheli şahısların tespiti sürerken Öztürk’ün cenazesi adli tıp önünde alınırken ailesi iddiaya göre birileriyle kavga etti ve taraflar karakolluk oldu. Polis cinayeti işlediği değerlendirilen ve olaydan sonra cenazeye katılan 1’i kadın 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

En güzel Silivri yoğurdu 'nu mayaladı
En güzel Silivri yoğurdu ’nu mayaladı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
Yoğurt Yeme Yarışmasında Altını buldu
Yoğurt Yeme Yarışmasında Altını buldu
Silivri'de Yoğurt Festivali Coşkusu Başladı
Silivri’de Yoğurt Festivali Coşkusu Başladı
Silivri Yoğurdu coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Silivri Yoğurdu coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Yalçın: Algıyı bırakıp olguya baksınlar
Yalçın: Algıyı bırakıp olguya baksınlar
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı