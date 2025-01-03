Çatalca'da bulutların üstündeki rüzgar gülleri

İstanbul Çatalca’da yoğun sis bulutu altındaki rüzgar gülleri kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Megakentte sabah saatlerinde sis etkili oldu. Yoğun sis görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü. Yolda sürücüler kısa görüş mesafesi nedeniyle zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar ise doğal manzaranın tadını çıkarttı. Çatalca’daki rüzgar gülleri de yoğun sis altındaki manzarasıyla masalsı güzellik oluşturdu. Öğle saatlerine kadar etkili olan sis bulutu daha sonra yavaş yavaş dağıldı.