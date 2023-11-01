Çatalca'da fabrika deposu alev alev yanıyor

Çatalca'da bulunan kelepçe üreten fabrikanın depo kısmında yandın çıktı. Alev alev yanan depoya itfaiye müdahale ediyor.

Çatalca'da fabrika deposu alev alev yanıyor
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Çatalca’da bulunan kelepçe üreten fabrikanın depo kısmında yandın çıktı. Alev alev yanan depoya itfaiye müdahale ediyor.

Çatalca Çakıl Mahallesi Emre Çıkmazı Sokak’ta bulunan kauçuk ve kelepçe üretimi yapan fabrikanın depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 500 metrekare alana kurulu depo alev alev yanarken, itfaiye ekipleri yanan depoyu söndürmek için çalışma başlattı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman