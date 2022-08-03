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Çatalca'da Gümrük Müdürlüğünde rüşvet ve kaçakçılık operasyonu

İstanbul Çatalca'daki Muratbey Gümrük Müdürlüğüne düzenlenen rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda aralarında gümrük müdürü ve yardımcısının da bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen gümrük müdürü ve yardımcısının da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çatalca'da Gümrük Müdürlüğünde rüşvet ve kaçakçılık operasyonu
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Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda jandarma ekipleri 1 Temmuz günü Muratbey Gümrük Müdürlüğüne ve çeşitli adreslere rüşvet ve kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Bir hafta süren operasyonlar neticesinde aralarında Muratbey Gümrük Müdürü A.K.E. ve yardımcısı H.K.’nin de aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Karakolda yapılan işlemlerin ardından 23 kişi tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Muratbey Gümrük Müdürü A.K.E. ve yardımcısı H.K. ile birlikte memur V.B., B.O., A.B., C.Y. ve G.Ç. tutuklanarak Paşakapısı Cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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