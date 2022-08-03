Çatalca’da Gümrük Müdürlüğünde rüşvet ve kaçakçılık operasyonu

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda jandarma ekipleri 1 Temmuz günü Muratbey Gümrük Müdürlüğüne ve çeşitli adreslere rüşvet ve kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Bir hafta süren operasyonlar neticesinde aralarında Muratbey Gümrük Müdürü A.K.E. ve yardımcısı H.K.’nin de aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Karakolda yapılan işlemlerin ardından 23 kişi tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Muratbey Gümrük Müdürü A.K.E. ve yardımcısı H.K. ile birlikte memur V.B., B.O., A.B., C.Y. ve G.Ç. tutuklanarak Paşakapısı Cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.