Çatalca'da gümrükteki işlemleri için yanına 40 bin TL alan vatandaş, takip edildiği kişiler tarafından gasp edildi

Olay, 31 Aralık Cumartesi günü saat 17.00 civarında Çatalca Muratbey Gümrük yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümrükteki işlemleri için yanına 40 bin TL alan Resul Yılmaz, 2 şüpheli şahıs tarafından takip edilerek kimsenin olmadığı bir yolda sıkıştırılıp gasp edildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde, gasp edenlerin E.Y ve E.A isimli şahısların olduğu parayı çaldıktan sonra yolda araçlarının plakasında bulunan rakamları da değiştirdikleri tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli şahıs, suçlarını itiraf ederek aldıkları parayı Resul Yılmaz’a iade etti. Şahıslar, karakoldaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

40 bin lirayı gasp eden şahıslar, otomobilin plakasındaki rakamları değiştirdi

Resul Yılmaz’ın 40 bin lirasını gasp eden E.Y ve E.A isimli şahıslar, otomobiliyle kaçarken yolda durarak plakanın rakamlarını değiştirdi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahısların yol kenarında durduğu ve plakanın rakamlarıyla oynadıkları görüldü.

“Paramı hesabıma yatırdılar”

Gasp edilerek parası alınan Resul Yılmaz, “ Gümrükteki işlemlerim için yanımda yaklaşık 40 bin TL vardı. Gümrüğe giden yolda hiç tanımadığım kişiler beni takip ederek paramı çantamdan zorla alıp kaçtılar. Jandarmaya haber verdim, jandarma ekiplerinin 5 -6 günlük çalışması sonucu paramı alan kişiler yakalandı ve yakalanan kişiler karakolda paramı hesabıma yatırdılar” dedi.