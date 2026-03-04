Çatalca'da minik öğrenciler ve öğretmenlerinden Ramazan ayı şenliği

İstanbul Çatalca’daki 75. Yıl İlkokulu’nda hazırlanan ramazan şenliği, izleyenleri eski zamanlara götürürken keyifli anlar yaşattı.

İstanbul Çatalca ilçesinde bulunan 75.Yıl İlkokulu’nda 85 öğrencinin katılımıyla geniş çaplı bir Ramazan Şenliği etkinliği hazırlandı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Esmanur Erdoğan’ın koordine ettiği program, Çatalca Nazım Özbay Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Minik bir kız öğrencinin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Hacıvat Karagöz’den, Nasrettin Hoca’ya kadar birçok oyun sahnelendi. Öğrencilerin ve öğretmenlerinin düzenlediği Ramazan şenliği izleyenleri eski zamanlara götürerek nostalji yaşattı.

Şenliğin hikayesini anlatan öğretmen Esmanur Erdoğan, "2 sene önce okulumuzda küçük çaplı bir gösteri yapacaktık. Daha sonra semazen ekledik, mehter ekledik, katibim grubu ekledik. Büyüdü ve böyle güzel bir ramazan şenliğine dönüştü. Bu sene üçüncüsünü yapıyoruz. Aslında amacımız eski ramazanları yaşatmak çocuklarımıza göstermek. Ramazanın güzelliklerini çocuklarımıza göstermek inşallah muvaffak olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Esra Özdilek, "Güzel olacağını düşünüyorum. 2’nci defa oynayacağım. Eski ramazanları hatırlatıyor. Çok güzel bir gösteri olacağını düşünüyorum" dedi. Katibim adlı oyunda oynayan Eylül Nisa ise, "Ben de katibim grubundayım bu grupta oynamaktan çok mutluyum. Eski ramazanları hatırlatan bir gösteri olacak. İzleyenleri eski ramazanların ne kadar daha eğlenceli olduğunu anlatan bir gösteri olacak" diye konuştu.

Miniklerin oyun öncesi heyecanı

Nasrettin Hoca rolünü oynayan ve heyecanlı olduğu gözlenen miniklerden Hasan Kılıçalp, "Nasrettin Hoca rolünü oynuyorum ve eski zamanları hatırlatıyor bu rolüm. Bir kere daha oynamıştım. Çok heyecanlıyım. Başaracağım. Nasrettin Hoca olduğum için mutluyum" şeklinde konuştu.

Hacıvat ile Karagöz oyununa katılan Kuzey Şahin, "Bu grupla bu ekiple bu oyunu temsil etmek benim için çok iyi bir his. Ayrıca Hacıvat’a da çok teşekkür ederim o olmazsa olmazdı" dedi. Uras Çavuşoğlu ise, "Arkadaşımla bu Hacıvat Karagöz oyununu oynamaktan çok mutluyum. Bence çok iyi ve güzel bir his" diye konuştu.

Mehter grubunda yer alan Muhammet Yağız, "Öğretmenimiz bizi 5 aydır çalıştırıyor. Bize emek veriyor. Bizde bunu birazdan büyüklerimize sunacağız. Çok mutluyum" dedi.