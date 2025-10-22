Çatalca'da samanlık yangını eve sıçradı, 4 hayvan telef oldu

İstanbul Çatalca’da bir samanlıkta çıkan yangın, ahıra ve eve sıçradı. Yangında 4 hayvan telef olurken, yapılarda büyük hasar meydana geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Çatalca Dağyenice Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek önce ahıra, ardından bitişikteki eve sıçradı. İhbar üzerine jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın söndürüldükten sonra yapılan kontrolde, alevlerin hızla yayılması sonucu 4 büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi. Samanlık, ahır ve evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmaları devam ediyor.