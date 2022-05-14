Çatalca'da servis otobüsü park halindeki tıra arkadan çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaza, İstanbul Çatalca Ahmediye Mahallesi Çatalca - İstanbul Yolu Büyükçekmece istikametinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolcu servisi olarak çalışan 34 LCZ 326 plakalı Alaattin Çakı hakimiyetindeki otobüs kontrolden çıkarak park halinde bulunan 81 ABU 870 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı görenler itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüs içinde sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kazayı tır şoförü ise kazada hafif yaralı olarak atlattı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı.

Park halindeki tıra çarptı, 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Otobüsün hâkimiyetini bir anda kaybeden sürücü park halinde bulunan tıra süratle arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön kısmı kullanılmaz hale gelirken, otobüs içinde sıkışan sürücü itfaiye ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Otobüsün boş olması faciayı önledi

Sürücünün bir anda hakimiyetini kaybederek tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otobüsün boş olması facianın önüne geçerken, park halindeki tırın şoförü ise hafif şekilde yaralandı.

Fırlayan bagaj kapağı otomobile çarptı

Kaza anında yolda seyir halinde olan Asuman Sügür ve Bahadır Sügür kazayı hafif atlattı. Otobüsün tıra çarpmasıyla fırlayan bagaj kapağı şans eseri Asuman Sügür hakimiyetinde ki otomobilin ön kısmına çarptı. Kazayı kıl payı hafif atlatan Asuman Sügür ve Bahadır Sügür korku dolu anlar yaşadı.

“OTOBÜS HİÇ FRENE BASMADAN TIRA ARKADAN VURDU”

Kazayı şans eseri hafif şekilde atlatan Bahadır Sügür, “Aracı eşim kullanıyordu. Ben sağ tarafta oturuyordum. Çatalca’dan beri beraber geliyorduk. Önümüzde gidiyordu azda süratli değildi. Bizim en büyük derdimiz gümrük araçlarının burada sıralanması. Otobüs hiç frene basmadan tıra arkadan vurdu. O sırada otobüsün kapısı bizim araca çarptı. Camdan neredeyse aracın içine girecek şekilde çarptı. Allah’tan kaportada sorun oldu. Şoför arkadaş sıkışık vaziyetteydi. İtfaiye, ambulans ve polis ekipleri geldiler” dedi

“1 SAATİ GEÇKİN BİR SÜRE ÇALIŞTILAR”

Otobüs şoförünün yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kurtarıldığını söyleyen Sügür, “1 saati geçkin bir süre çalıştılar. Şoför o şekilde çıkarıldı. Biz tek bir şey istiyoruz. Ben de Çatalcalıyım gümrük kuyruğu, tır kuyruğu olmamalı” şeklinde konuştu