Çatalca'da yine yeni açılış coşkusu

Başkan Mesut Üner döneminde, Çatalca ilçesi temel atma törenleri, açılış törenleri, kültür-sanat etkinlikleri ve spor etkinlikleri ile hiç kuşkusuz bölgemizin adından en çok başarıyla söz ettiren ilçesi oldu. Çatalca’da ilçe protokolünün ve halkının yoğun katılımıyla yine yeniden merkezinde yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın ve doğamızın olduğu oldukça anlamlı bir zamanda kıymetli bir açılış daha gerçekleşti. Çatalca ilçesi Kaleiçi mahallesinde gerçekleşen açılışın adı ‘’100. Yıl Cumhuriyet Parkı’’ oldu.

AÇILIŞA ÇATALCA HALKI OLDUKÇA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Başkan Mesut Üner’in döneminde adeta proje açılışları ilçesi haline Çatalca’da ‘’100. Yıl Cumhuriyet Parkı’’ projesi açılışına başta çocuklar olmak üzere ilçe halkı oldukça yoğun ilgi gösterdi. Açılış sırasında yarınlarımızın teminatı çocukların neşesi ve eğlencesi görülmeye değerdi.

‘’100. YIL CUMHURİYET PARKI’’ PROJESİ TÜM DETAYLARIYLA ÇOK BEĞENİLDİ

Temeli geçen yıl atılan ‘’100. YIL CUMHURİYET PARKI’’ , Çatalca Kaleiçi mahallesi Vezirhane mevkiinde tam 33 bin metre kare alana inşa edildi. Muhteşem doğa harikası parkta; 750 metre yürüyüş ve bisiklet parkuru, Erguvan Kafe, Çim amfi, Seyir Terası, Büfe, Çok Amaçlı Spor Sahası, Kay Kay Pisti, Saklı Bahçe, 200 Araçlık Otopark, 0 – 6 Yaş Arası Oyun Alanı, 6 – 12 Yaş Arası Oyun ve Macera Parkuru, Fitness Alanı, Masal Ağacı, Doğal Gölet ve Hayal Kahramanları Sokağı açılışa katılan Çatalca halkını ‘’100. YIL CUMHURİYET PARKI’’ projesine hayran bıraktı. Özellikle ‘’Hayal Kahramanları Sokağı’’ bölümü çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Hemen böylesine doğa harikası parkın yanında 29 Ekim’de açılışı yapılacak Atamızın Selanik’te doğduğu evin aynısı olacak müzeyi gören ilçe halkında Cumhuriyet coşkusunu tavan yaptı.

AÇILIŞTA ADETA FESTİVAL COŞKUSU YAŞANDI

Açılışa gelen çocuklar parkın keyfini yaşarken, Başkan Mesut Üner’in çocuklar için hazırlattığı adeta festival etkinliği gibi sürpriz etkinlikle oldukça büyük bir sevinç ve mutluluk yaşandı. Festival tadındaki ‘’100. YIL CUMHURİYET PARKI’’ açılış etkinliğinde yarınlarımızın teminatı çocuklar; İlüzyonist Erkan Obüs, yüz boyama, çocuk animasyon, sosis balon, yarışmalar, masal dinletisi, mini disco, buble show, çocuk etkinlik alanı ve kay kay show ile muhteşem bir gün yaşadılar. Çocukların eğlencesine şahit olan ailelerin mutluluğu görülmeye değerdi.

AÇILIŞA ESENELER BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TEVFİK GÖKSU’DA KATILDI

Açılışa aynı zamanda İBB AK Parti Grup Başkan Vekili olan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’da katılım sağladı. Açılışa katılım sağlayan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu Başkan Mesut Üner’i örnek çalışmalarından dolayı tebrik edip, başarılarının devamını diledi ve Çatalca halkının 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Başkan Mesut Üner’ gereken vefayı göstereceğini ifade etti.

‘’100. YIL CUMHURİYET PARKI’’ açılışı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Mesut Üner; ‘’Göreve geldiğimizde yatırımlarımızın merkezine yarınlarımızın teminatı çocuklarımızı konumlandıracağımızı her defasında ifade etmiştim. Bu düşünceyle Cem Kara Yaşam Vadisi ve Millet Bahçesi gibi bir çok projeyi Çatalcamıza kazandırırken bugünde ‘’100. Yıl Cumhuriyet Parkı’’ projemizi yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza kazandırmamızın haklı gururunu yaşıyoruz. Açılışımız sırasında yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın ve ailelerinin keyifle eğlendiğine şahit olmak, ilçemize hizmet yolunda bizlere yine güç verdi. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Çatalcamıza hizmet yolunda daha nice açılış ve temel atma törenlerinde halkımızla birlikte olamaya devam edeceğiz. ‘’100. Yıl Cumhuriyet Parkı’’ Çatalcamıza hayırlı ve uğurlu olsun.’’ dedi.