Çatalca'da yoğun yağıştan dolayı yol çöktü

İstanbul Çatalca'da yoğun yağıştan dolayı yol çöktü, araçlar açılan çukurlara düştü.

Çatalca'da yoğun yağıştan dolayı yol çöktü
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İstanbul Çatalca’da yoğun yağıştan dolayı yol çöktü, araçlar açılan çukurlara düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da öğlen saatlerinde yağış başladı. Yağmur nedeniyle Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi Perşembe Pazarı’nın kurulduğu alanda yol çöktü. O sırada yolda bulunan iki araç açılan çukurlara düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı