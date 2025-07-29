Çatalca'daki boğulma vakasında Silivri Belediyesi ekipleri seferber oldu
İstanbul'un Çatalca ilçesinde denize giren iki arkadaştan biri hayatını kaybederken, kaybolan diğer kişiyi bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına Silivri Belediyesi ekipleri de destek veriyor.
Silivri’den Çatalca’ya destek
Olay, Çatalca Binkılıç Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Kamp yapmak için bölgeye giden üç arkadaştan ikisi denize girdi. Kısa süre sonra gözden kaybolan iki genç için Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri devreye girdi. Yapılan arama çalışmaları sonucu Mehmet Aydoğdu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Aydoğdu’nun yaklaşık 20 gün önce baba olduğu öğrenildi.
Silivri Arama Kurtarma ekibi olay yerinde
Kaybolan diğer kişiye ulaşmak için sürdürülen arama çalışmalarına, Silivri Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi de karadan destek veriyor. Ekipler, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı helikopterin havadan tarama yaptığı çalışmalara koordineli şekilde katılıyor.