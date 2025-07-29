Çatalca'daki boğulma vakasında Silivri Belediyesi ekipleri seferber oldu

Silivri’den Çatalca’ya destek

Olay, Çatalca Binkılıç Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Kamp yapmak için bölgeye giden üç arkadaştan ikisi denize girdi. Kısa süre sonra gözden kaybolan iki genç için Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri devreye girdi. Yapılan arama çalışmaları sonucu Mehmet Aydoğdu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Aydoğdu’nun yaklaşık 20 gün önce baba olduğu öğrenildi.

Silivri Arama Kurtarma ekibi olay yerinde

Kaybolan diğer kişiye ulaşmak için sürdürülen arama çalışmalarına, Silivri Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi de karadan destek veriyor. Ekipler, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı helikopterin havadan tarama yaptığı çalışmalara koordineli şekilde katılıyor.