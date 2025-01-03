Çatalca'daki Karacaköy İlkokulu'nda 'Çocuk Şenliği' etkinliği düzenlendi

İstanbul’un Çatalca ilçesindeki Karacaköy İlkokulu’nda düzenlenen “Çocuk Şenliği” etkinliğinde üniversite öğrencileri minik kardeşleriyle doyasıya eğlendi.

İstanbul Arel Üniversitesi öğrenci kulüplerince düzenlenen etkinlikte, çocuklar için hem eğitici hem de eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi. Yüz boyama, sportif yarışmalar, sanatsal atölyeler, hikâye okuma etkinlikleri ve sürpriz hediyelerle minikler eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı. Okuldaki ana sınıfı ve duvarları çizgi film karakterleri ile süsleyen öğrenciler çeşitli el işi etkinlikleri yaparak minik kardeşleriyle doyasıya eğlendi. Etkinliğe katılan minikler hayallerini ifade etme fırsatı bulurken üniversite öğrencileri de çocukların gelişimine katkı sunmayı amaçladı. Köy okulundaki öğretmenler ve veliler tarafından da büyük takdir toplayan etkinliğin sonunda duygu dolu anlar yaşandı.

“Sosyal sorumluluğu her zaman ön planda tutuyoruz”

Benzer sosyal sorumluluk projeleriyle toplumda fark oluşturmaya ve eğitim-öğretim hayatına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Yöneticisi Olcay Batı, “Bu etkinlikle hem çocuklara keyifli bir gün armağan etmeyi hem de onlarla güçlü bir bağ kurmayı hedefledik. İstanbul Arel Üniversitesi olarak topluma fayda sağlamayı ve sosyal sorumluluğu her zaman ön planda tutuyoruz. Öğrenci kulüplerimiz ve ekibimizle beraber, Üniversitemizin de desteğiyle, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında minik öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Uzman Yardımcısı Hüseyin Yılmaz ise “Üniversite ailesi olarak öğrenci kulüplerimizle toplumsal çalışmalara ve sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyoruz. Öğrenci kulüplerindeki arkadaşlarımızda bu tür etkinliklerde gönüllü olarak yer almaktan mutluluk duyuyor. Ekip olarak paylaşmanın ve miniklerin hafızalarında yer edinmenin kıymeti paha biçilemez. O nedenle bize destek olan herkese ve özellikle üniversitemizin öğrenci kulüplerinde yer alan öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” İfadelerini kullandı. Yılmaz, etkinliğe destek olan öğrenci kulüplerini şöyle sıraladı: “İç Mimarlık ve Tasarım Kulübü, Resim Kulübü, Uluslararası İlişkiler Kulübü, Afad Kulübü, Kampçılık Kulübü, Atatürkçü Düşünce Kulübü, Yapı Kulübü, Tıbbi Görüntüleme Kulübü, Çocuk Gelişimi Kulübü, Psikoloji Kulübü, Drama Ekibi, İnsan Kaynakları Yönetimi Kulübü, Toplum Gönüllüleri Kulübü, Sinema Kulübü."