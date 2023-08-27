Çatalca Erguvan festivali bugün başlıyor

YEDİ GÜN YEDİ GECE UNUTULMAZ BİR HAFTA OLACAK

Başkan Mesut Üner’in tüm detaylarıyla bizzat takip ettiği sürecin kusursuz olması için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayan Festival yedi gün yedi gece sürecek ve Çatalca halkı unutamayacağı bir hafta yaşayacak.

ERUVAN FESTİVALİ AÇILIŞ GÜNÜ ‘’KIRAÇ’’ SAHNE ALACAK

Festival 27 Ağustos 2023 Pazar günü Çatalca Belediyesi Millet Bahçesinde festival açılış kokteyliyle başlayacak. Kokteyl sonrasında Çatalca Belediyesi Millet Bahçesi amfitiyatroda toplanan davetliler kortej halinde Cumhuriyet meydanına geçecek. Cumhuriyet meydanında festival ateşi yakılacak ve Erguvan Festivali resmen başlayacak.

İKİNCİ GÜN ‘’İREM DERİCİ’’ SAHNESİ GÜNE DAMGASINI VURACAK

Mehmetçik Meydanındaki festivalin ikinci gün saat 16.00’da ‘’Çocuk Animasyonu’’ ve ‘’Çocuk Sahnesi’’ ile başlayacak. Aynı anda ‘’Uzay Çadırı’’ festival alanında çocuklar için hazır olacak. Saat 17.00’da ise ‘’Bebek Emekleme’’ yarışması halka neşeli anlar yaşatacak. Bu keyifli ve eğlenceli yarışmanın ardından saat 20.30’da ‘’Ceylan Konat’’ gecenin ilk konserini gerçekleştirecek. Gecenin finalinde ise ‘’İrem Derici’’ festivalin ikinci gününde geceye damgasını vuracak.

‘’DERYA BEDAVACI’’ SEVENLERİ ÜÇÜNCÜ GÜNDE MEYDANI DOLDURACAK

Erguvan Festivali üçüncü günü Cumhuriyet Meydanında başlayacak. Ahşabı sanata dönüştüren Ayhan Tokmak’ın sergisi katılımcıları adeta büyüleyecek. Eş zamanlı olarak Mehmetçik Meydanındaki festival alanında saat 16.00’da ‘’Çocuk Animasyonu’’ , ‘’Çocuk Sahnesi’’ ve ‘’Uzay Çadırı’’ çocuklara keyifli anlar yaşatmaya devam edecek. Saatler 20.30’u gösterdiğinde ‘’Burak Akagün’’ konseri başlarken, saat 21.30’da ‘’Derya Bedavacı’’ sevenleriyle buluşacak. Muhteşem geçen festival günü meydanda bulunan otağ çadırında şef ‘’Cengizhan Sönmez’’ ile Türk Sanat Müziği Korosu konseriyle son bulacak.

DÖRDÜNCÜ GÜNDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İLE FESTİVAL COŞKUSU BİR ARADA YAŞANACAK

Her gün olduğu gibi ‘’Çocuk Animasyonu’’ ve ‘’Uzay Çadırı’’ saat 16.00’da çocuklar için hazır olacak. Aynı akşam saat 20.00’da Belediye önünde toplanan halkımızla ‘’Zafer Yürüyüşü’’ programı gerçekleşecek. Zafer yürüyüşü yapan halk festival alanında ‘’Bando İstanbul’’ ekibinin sahne gösterisi karşılayacak. Zafer coşkusu dolu gün ‘’Ekin Uzunlar’’ konseriyle son bulacak.

UNUTULMAZ FESTİVAL BEŞİNCİ GÜNÜ ÇOK RENKLİ GEÇECEK

‘’Çocuk Animasyonu’’ ve ‘’Uzay Çadırı’’ saat 16.00’da yine çocuklar için hazır olacak. Saat 17.00’da ise çocuklar için ‘’Yüz Boyama’’ etkinliği gerçekleşecek. Saat 20.30’da ise gençlerin özlediği ve beklediği o an gelecek. Başkan Mesut Üner’in döneminde üçüncüsü gerçekleşecek ‘’Colorap 3’’ festival alanı renklendirecek. Meydanda renkli anlar yaşanırken ‘’DJ Erdem Kınay’’ gençlerin coşkusunu tavan yapacak. Gençlerin coşkusu tavan yapmışken muhteşem geçen renkli gün ‘’Köfn’’ konseriyle son bulacak.



MERVE ÖZBEY FESTİVALİN ALTINCI GÜNÜNDE SEVENLERİYLE BULUŞACAK

Festival etkinliği heyecanı ilk gün olduğu gibi altıncı günde de durmaksızın devam edecek. Etkinlik programı otağ çadırında saat 13.00’da ‘’Tavla Turnuvası’’ ile başlayacak. ‘’Çocuk Animasyonu’’ ve ‘’Uzay Çadırı’’ saat 16.00’da yine çocuklar için her gün olduğu gibi devam edecek. Saat 17.00’da ‘’Yöresel Börek Yarışması’’ gerçekleşecek. Saat 18.30’da festival heyecanı Ferhatpaşa İlkokulu bahçesine ‘’Streetball’’ turnuvasıyla taşınacak. Streetball sonrası saat 20.30’da ‘’Dj Performansı’’ gençleri coşturacak. Sevilen sanatçı Merve Özbey saatler 21.30’u gösterdiğinde sevenleriyle buluşacak. Muhteşem festival günü otağ çadırında sıra gecesi organizasyonunda ‘’Mehmet Şerif Aydın’’ konseriyle son bulacak.

FESTİVALİN SON GÜNÜNDE FESTİVAL COŞKUSU İBRAHİM TATLISES İLE TAVAN YAPACAK

Festivalin son günü saat 14.00’da otağ çadırında ‘’Tavla Turnuvası’’ ile başlayacak. ’Çocuk Animasyonu’’ ve ‘’Uzay Çadırı’’ saat 16.00’da yine son günde de festival alanındaki yerini alacak. Saat 18.00’da ‘’En Şık Pati Yarışması’’ hayvan severlerle buluşacak. 18.30 ‘’Streetball’’ turnuvasının final maçları oynanacak. Saat 20.30’da ‘’Dj Performansı’’ sonrası saatler 21.30’u gösterdiğinde İbrahim Tatlıses sevenleriyle buluşacak.

BAŞKAN MESUT ÜNER; ‘’7’DEN 77’YE TÜM HALKIMIZI 7 GÜN 7 GECE SÜRECEK FESTİVALİMİZE BEKLİYORUZ.’’

Festival öncesi festival programı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; ‘’Bu yıl 22’incisini gerçekleştireceğimiz Erguvan Festivali hazırlıklarımız aylar öncesinden başladı. Halkımızın eğlencesi ve neşesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Festivalimizi 7’den 77’ye tüm halkımıza hitap edecek ve 7 gün 7 gece sürecek. Bu tür organizasyonlarda şahit olduğumuz halkımızın neşesi ve eğlencesinden Çatalcamıza hizmet yolunda güç alıyoruz. Bu anlamda tüm halkımıza teşekkür ediyor ve Erguvan Festivalimize davet ediyoruz.’’ dedi.

