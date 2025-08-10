Çatalca İnceğiz Geri Gönderme Merkezi'ndeki Ölüm Olayına Valilikten Açıklama

İstanbul Valiliği, Çatalca İnceğiz Geri Gönderme Merkezi’nde idari gözetim altında bulunan bir yabancının hayatını kaybetmesine ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, adı geçen K.H. isimli yabancının 8 Ağustos 2025 tarihinde i.n.t.i.... ederek yaşamını yitirdiği belirtilerek, “Olayın hemen ardından güvenlik kamera kayıtları dahil olmak üzere delillerin muhafazası için tüm tedbirler alınmıştır. Konunun tüm yönleriyle araştırılması amacıyla adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla sürecin şeffaf şekilde yürütüleceği vurgulandı.