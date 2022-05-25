Çatalca'nın Kızları, Kayseri'de Yol'unu buldu: 7-0

TFF 3. Lig Play-Off müsabakalarında güçlü rakibini farklı bir skorla geçen Çatalcaspor’da yüzler gülüyor. Maçın ilk yarısını 4-0 önde kapayan Çatalca Belediyespor’un Altın Kızları, karşılaşmayı farklı kazanmasını bildi. Kayseri 1 Nolu Sahada oynanan karşılaşmanın tamamında üstün bir oyun ortaya koyan Çatalca Belediyespor, rakibini 2, 9, 41 ve 85. dakikalarda Kader Kısa, 8. dakikada Ecem Narlıdere, 57 ve 83. dakikalarda Pınar Demircan’ın golleriyle 7-0 mağlup ederek Gaziantep Beykentspor’un rakibi oldu. Son 16 Turunda 29 Mayıs’ta Ankara Gölbaşı Mogan Stadında Gaziantep Beykentspor ile karşılaşacak olan Çatalca Belediyespor, bu maçı da kazanıp 2. Lig biletini almanın hesaplarını yapıyor.