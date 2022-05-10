Çatalca'nın Kızlarından gol şov 16-0

Esenyurt Belediye Stadında oynanan maçın tamamen hakimi olan Çatalca Belediyespor, rakibine pozisyon vermezken rakip fileleri her iki yarıda 16 kez havalandırarak sporseverlere adeta gol ziyafeti çektiler. Bir maç eksiğine rağmen 21 puanla gruptan çıkmayı garantileyen Çatalca Belediyespor, bu zamana kadar oynadığı 7 karşılaşmada rakip fileleri 64 kez havalandırırken kalesinde henüz gol görmeyen tek takım olma unvanını elinde bulunduruyor. Çatalca Belediyespor’u Esenyurt Kartalspor karşısında tarihi farka taşıyan goller, Pınar Demircan (5), Kader Kısa (3), Ecem Narlıdere (3), Ayşe Ünal (2), Ceren Şahin (2) ve Mutlu Şahin’den geldi.