Çatalca'yı eğitim alanında ön plana çıkaracak iş birliği protokolü imzalandı

İstanbul Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beykent Üniversitesi arasında 'Eğitimde İş Birliği' protokolü imzalandı. Protokol ile üniversite, sektör ve okul iş birliğini geliştirerek Çatalca ilçesini, eğitim alanında ön plana çıkarmak amaçlanıyor.

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  • 05.05.2022 09:03
  • Güncelleme: 05.05.2022 09:11
Çatalca'yı eğitim alanında ön plana çıkaracak iş birliği protokolü imzalandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beykent Üniversitesi arasında ‘Eğitimde İş Birliği” protokolü imzalandı. Protokol ile üniversite, sektör ve okul iş birliğini geliştirerek Çatalca ilçesini, eğitim alanında ön plana çıkarmak amaçlanıyor.

Öğrencilerin psikolojik ve fizyolojik sağlıklarını iyileştirici önlemler almak ve öneriler geliştirmek, eğitim-öğretim süreçlerinin niteliğini iyileştirmek için akademik ve uygulamalı çalışmaları gerçekleştirmek ve öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini güçlendirerek öğrenci başarısının artırılmasını desteklemek amacıyla imzalanan protokole, Beykent Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Hamparsun Hampikyan ile Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu imza attı.

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Protokol kapsamında Eğitim-Öğretim, Eğitim Yönetimi, Ders Dışı Etkinlikler ve Veli Destek Çalışmaları olmak üzere dört temel alanda iş birliğine içerisine girildi.

Veliler bilgilendirilecek

Beykent Üniversitesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ailelerin, çocuklarının eğitiminde daha fazla söz sahibi olması ve sorumluluk üstlenmesi, eğitim konusunda yeterli ve sağlıklı bilgilenmeleri ile mümkündür. Öğretme-öğrenme süreçlerinde benimsenen yeni yöntemlerin ve eğitim kurumlarında öğrenciler için geçerli olan yeni koşullar, ailelere akademisyenler tarafından düzenlenen bilgilendirme, eğitim seminerleri ve rehberlik çalışmaları ile aktarılacak. Beykent Üniversitesi tarafından ortaöğretim kurumlarının 11’inci ve 12’nci sınıflarında okuyan öğrencilere, "üniversite adayı öğrenci kimliği" verilerek, üniversite kampüs ve kütüphanelerinden yararlanmalarına, belirlenmiş derslere katılabilmelerine, arzu ettikleri öğretim üyeleri ile irtibata geçebilmelerine, kariyer merkezlerinin hizmetlerinden yararlanabilmelerine imkân sağlanacak.”

İHA

SHA Editör
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