Çatalca'dan bir ilk daha

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner'in uzun süreden beri hayata geçirmek istediği bayan futbol takımı kurularak önceki gün ilk antrenmanı için sahaya çıktı. İlk antrenmanda takımı yalnız bırakmayan Üner, kurmaylarıyla birlikte antrenmana gelerek sporculara başarı dileklerini paylaştı. Üner, antrenman sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi "Dünya şehri İstanbul’un Avrupa’ya açılan kapısı Çatalca’mızda projelerimizin merkezinde her zaman yarınlarımızın teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz oldu. Çatalca Belediyespor bünyemizde 13 farklı branşta, 18 antrenör ve 2 Bin sporcuyla spor yolculuğumuza devam ederken, bu branşlarımıza kadın futbol takımı branşımızı da ekledik ve branş sayımız 14 oldu. Sahaya inen Çatalca Belediyespor Kadın Futbol Takımımızın ilk idmanında futbolcu ve teknik heyetimizi yalnız bırakmadık. Bayan futbol takımımızı ilk idmanlarını ziyaret ederek, başarı ve kolaylıklar diledik. Biliyor ve inanıyorum ki bayan futbol takımımız Çatalca kadınının gücünü tüm Türkiye’ye ve Dünya’ya gösterecektir. Bu önemli hedefe giden yolda kadın futbol takımımız asla yalnız yürümeyecektir. Çatalca Belediyespor Kadın Futbol Takımımız ilçemize hayırlı olsun." diye konuştu.