Çatalca Kaymakamlığına Erdoğan Turan Ermiş atandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 427 mülki idare amirinin görev yerlerinin, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği belirtildi.

Buna göre, Bakanlık merkezinde görevli 20 mülki idare amirinin görev yeri değiştirilirken 5 kaymakam ve 3 vali yardımcısı merkez teşkilatında değişik görevlere getirildi.

Bakanlığın merkez teşkilatında görev yapan 5 mülki idare amirinin ise vali yardımcılığı ve kaymakamlığa atamaları yapıldı.

Kararname ile geçen dönemde de yapılan uygulama ile vali yardımcılarının kaymakamlık görevine atanmalarına devam edildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki atamaya tabi tüm ilçelere kaymakam ataması gerçekleştirilirken bu bölgelerde tayine tabi olan vali yardımcıları, kaymakamlar ve özellikle kayyumluk görevi icra edenlerden daha üst görevlerde değerlendirildi.

Bu kapsamda Mardin Derik Kaymakamı ve Derik Belediyesi Kayyumu Hakan Kafkas İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığına, Mardin Nusaybin Kaymakamı ve Nusaybin Belediyesi Kayyumu Mehmet Balıkçılar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne, Şırnak İdil Kaymakamı ve İdil Belediyesi Kayyumu Zafer Sağ Antalya-Finike Kaymakamlığına, Diyarbakır Ergani Kaymakamı ve Ergani Kayyumu Hüseyin Sayın Yalova Armutlu Kaymakamlığına, Van-Saray Kaymakamı ve Saray Belediyesi Kayyumu Mehmet Halis Aydın ise Balıkesir Bigadiç Kaymakamlığına atandı.

Kararname ile İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Volkan Barış Göçmez, Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Gazi Levent Kurtoğlu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Alpaslan Yılmaz, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Servet Güngör, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ercan Turan, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yusuf İzzet Karaman, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ramazan Seçilmiş'in atamaları yapıldı.

Ankara Altındağ Kaymakamlığına Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Cumali Atilla, Mamak Kaymakamlığına Balıkesir Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Nallıhan Kaymakamlığına Antalya Finike Kaymakamı Ergün Baysal, Şereflikoçhisar Kaymakamlığına Ağrı Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, Elmadağ Kaymakamlığına Adana İmamoğlu Kaymakamı Alper Tanrısever, Polatlı Kaymakamlığına Hatay Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Ankara Vali Yardımcılıklarına Kırıkkale Vali Yardımcısı Osman Akbaş, Nevşehir Valiliği Hukuk Müşaviri Şaban Erdoğan ve Aydın İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü getirildi.

İstanbul Vali Yardımcılıklarına Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirleri Özlem Bozkurt Gevrek ve Şevket Atlı, Yalova Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, Ordu Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, eski Rize Pazar Kaymakamı İsmail Şanlı getirilirken Ümraniye Kaymakamlığına Bolu Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Kağıthane Kaymakamlığına Bursa Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, Çatalca Kaymakamlığına Giresun Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Beykoz Kaymakamlığına Sakarya Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Zeytinburnu Kaymakamlığına Kayseri Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Pendik Kaymakamlığına İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya ve Şile Kaymakamlığına ise Sivas Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya atandı.

Erdoğan Turan Ermiş kimdir?

28.03.1973 yılında Diyarbakır Ergani İlçesinde doğdu. İlkokulu Muğla'nın Ula İlçesi, Ortaokul ve Lise Eğitimini Diyarbakır Merkezde tamamladı.1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Akabinde Ankara Barosu bünyesinde 1 yıl avukatlık stajı yaptı. 1997 yılında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2000 yılında Devlet Personel Uzmanı unvanı aldı. 2000 yılı sonunda yapılan Kaymakamlık sınavını kazanıp Bursa Kaymakam Adayı olarak 3 yıl Kaymakamlık stajı yaptı.

Staj dönemi sürecinde Aksaray İline bağlı Eskil ve Gülağaç ilçelerinde Kaymakam Vekâletlerinin ardından 9 ay süreyle İngiltere'nin Londra şehrinde yurt dışı stajına gitti. Akabinde kura sonucu Niğde İli Çiftlik İlçesi Kaymakamlığına atandı.

2004- 2005 Nisan tarihleri arasında Bosna Hersek'te Asteğmen (303.Dönem) olarak askerliğini tamamladı. 2006-2009 yılları arasında Aksaray İli Sarıyahşi Kaymakamlığı, 2009 Ağustos – 2010 Ağustos yılları arasında 1 yıl Yozgat Vali Yardımcılığı, 2010-2013 yılları arasında Kars Sarıkamış Kaymakamlığı, 2013-2015 yılları arasında Mardin İli Kızıltepe Kaymakamlığı, 2015 Ağustos-2016 Aralık yılları arasında Tokat İli Zile Kaymakamlığı görevini yürüten Erdoğan Turan ERMİŞ 30/11/2016 tarihli 2016/861 sayılı Kaymakamlar Kararnamesi ile Görele Kaymakamlığı görevine atanmıştır.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans eğitimine başlamış olup şu an tez aşamasında çalışmaları devam ediyor. 3 kız, 3 erkek olmak üzere altı çocuk babası olan Kaymakam Erdoğan Turan ERMİŞ, Uzm.Dr. Hatice ERMİŞ ile evlidir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.