Çatalca Millet Bahçesi’nin temeli atıldı

Çatalca’da yapılacak Millet Bahçesi’nin temel atma törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Millet Bahçesi bizim en önemli göstergemizdir. İçinde yürüyüş yollarının olduğu, çocukların eğlenebilecekleri, biyolojik göletlerimizin olduğu, salıncaklarımızın, kaydıraklarımızın, Millet Kıraathanesi’nde tüm Çatalca’nın bir araya geleceği, gençlerimizin ders çalışacağı örnek bir park olacaktır” dedi.

Çatalca’da Millet Bahçesi’nin temel atma töreni, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Uner ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un katılımıyla gerçekleştirildi. 46 bin metrekarelik alanda inşa edilecek Millet Bahçesi’nde Millet Kıraathanesi, oyun parkları, yürüyüş yolları ve biyolojik gölet bulunacak. Yapılacak olan Millet Bahçesi’nde engelli vatandaşlar ve gençler de unutulmadı.

“Millet Bahçesi bizim en önemli göstergemizdir”

İstanbul’da 34 Millet Bahçesi’ni tamamladıklarını ifade eden Bakan Kurum, “Şu anda temelini attığımız Çatalca’daki proje çok önemli bir konumda, belediyemizin yanında, vatandaşların yürüme mesafesinde, 46 bin metrekarelik alanda projelendirdik. Güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz. Millet Bahçesi bizim en önemli göstergemizdir. İçinde yürüyüş yollarının olduğu, çocukların eğlenebilecekleri, biyolojik göletlerimizin olduğu, salıncaklarımızın, kaydıraklarımızın, Millet Kıraathanesi’nde tüm Çatalca’nın bir araya geleceği, gençlerimizin ders çalışacağı örnek bir park olacaktır. Bu park hem Çatalca’ya hem de bölgeye hizmet edecek bir projedir” ifadelerini kullandı.

“Parklarımız bu engelli yavrularımızın da engellerini kaldırıyor”

Kişi başı yeşil alanı 15 metrekareye çıkaracaklarını belirten Bakan Kurum, “Ülkemizde 3 milyon engelli çocuğumuz var, parklarımız bu engelli yavrularımızın da engellerini kaldırıyor, rahatlıkla oyuncaklarla oynayabilecekler. Yine bahçelerimizde şehir içi ulaşıma entegre turizme ve spor organizasyonlarına hizmet verecek bisiklet yolları, yürüyüş yolları, bank istasyonları yapılıyor. Bisiklet bozulunca park istasyonuna gidiyorsunuz, oraya kurulan tamir aletleriyle bisikletlerinizi çabucak tamir edebiliyorsunuz. Bu parkların içinde atalarımızın gülistan dediği, koku, renk ve su bahçelerimiz var. Atalarımız yaralı göçmen kuşları için dünyada ilk leylek hastanesi olan Gurabanei Laklakanı kurmuşlar. Bizler de sokak hayvanlarını unutmadık, parklarımızda bakım alanları, kuş evleri yapıyoruz” dedi.

“Gençleri unutmadık”

Gençlerin yapılacak olan bu parkla nefes alacağını kaydeden Bakan Kurum, “Gençlerimizi unutmadık, futbol, basketbol, voleybol, tenis, okçuluk, binicilik gibi ata sporlarımızın yapılacağı alanları yapıyoruz. Bu kapsamda da Millet Bahçelerimiz oldukça güzel bir şekilde detaylandırılıyor. Özelliğine ve ihtiyaçlara göre hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. Bu hizmetlerin önemli bir kısmını da Çatalca’daki Millet Bahçelerinde yapacağız. Millet Bahçemiz yaşlılarımız, gençlerimiz, çocuklarımız, engelli kardeşlerimiz için hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

İHA

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020, 18:49