Çatalca'nın Spor Adası oldu

Spor adası projesi kapsamında temeli atılan alanda çok amaçlı kapalı spor salonunda basketbol, voleybol ve hentbol müsabakalarının yapılacağı 3 Bin 500 metrekarelik kapalı alanın 750 seyirci kapasiteli tribünüyle çevrileceği belirtildi. Törende spor adasının temel atma töreni yapılırken yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun yapımının da tamamlandığı, yakın bir zamanda da açılışının yapılıp Çatalca halkının hizmetine sunulacağı kaydedildi. Yoğun bir kalabalığın hazır bulunduğu açılışa spor kulüplerinin katılımı da oldukça yüksek oldu. Açılış saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla yapılırken günün anlam ve önemine ait konuşmalar yapıldı. Bu kapsamda kürsüye ilk gelen isim AK Parti Çatalca İlçe Başkanı Yusuf Aslan oldu.

ASLAN: GENÇLERİMİZİ SPORLA BULUŞTURACAĞIZ

Aslan "2 yıllık görev süremizin çok verimli ve dolu dolu geçtiğini görüyoruz. Bu hizmette emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. 2 yıl içinde bu kadar işi yapmalarından dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Belediye başkanımız da spor dostu. Bu tesislerin tamamlanmasıyla gençlerimizi de sporla buluşturacağız." ifadesini kullandı.

ÜNER: ÇATALCA İÇİN HERŞEYİ YAPTIK

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner de yaptığı konuşmada hayallerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Üner "Sporun içinden geldiğimiz için hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Buraya kadar geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. 2 yıldır iyi işler yaptık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'Az zamanda çok işler yaptık.'. Onun izinden gitmeye, gençlerimizi sporla buluşturmaya devam edeceğiz. Gençlerden aldığımız güçle daha iyi noktalara geleceğiz. Lokman kardeşime de teşekkür ediyorum. Beni hiç yalnız bırakmadı. 2 Bine yakın sporcumuz var. 18 branşta, 14 hoca ile çalışıyoruz. 2 Bin çocuğun hepsi bize emanet. 12 ay boyunca alışacakları bir spor adası, alanı oluşturuyoruz. Vizyon noktasında Çatalca için her şeyi yaptık. Samimi olarak çalışmaya devam edeceğiz. Çok iyi işler yapıyoruz. Örnek bir ilçe, örnek bir belediye olacağız. Çatalca’mıza hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bu eserin bu noktaya gelmesinde bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu'na, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Tülay Kaynarca'ya çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir şey kolay olmadı. Salonumuz Çatalca’ya hayırlı uğurlu olsun." dedi.

ERMİŞ: EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş de yaptığı konuşmada günümüzde evlere kapanan, enerjisini atamayan gençlik için yapılabilecek en iyi hizmetin spor salonları olduğunu söyledi. Ermiş "Tam bu zamanda ihtiyaç olan şey spor tesisi. Heyecanla bekliyoruz açılışını. Cıvıl cıvıl evlatlarımızın burada eğitim alacakları günü iple çekiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



KAYNARCA: YAPANLARDAN ALLAH RAZI OLSUNAK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca da yaptığı konuşmada açılışını yaptıkları tesisisin Çatalca ilçesi için çok önemli bir eser olduğunu söyledi. Kaynarca "Katıldığım en güzel temel atma törenlerinden biri olduğunu söyleyebilirim. O pırıl pırıl gençlerimizin geleceği için çok önemli bir adımın atıldığını düşünüyorum. Bir anne olarak evlatlarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tesislerin açılışında emek veren tüm kardeşlerimden de Allah razı olsun." ifadesini kullandı.Haber ve fotoğraf: İskender KORDU