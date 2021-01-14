Çatalcaspor’da orta sahaya takviye

uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı birçok 2. Lig ve 3. Lig takımında forma giymiş ve şampiyonluk yaşamış ve en son TFF 2. Lig kırmızı grupta Bayburt İl Özel İdarespor’da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusuile sözleşme imzaladı. Çatalcaspor Kulüp tesislerinde gerçekleşen imza töreninde Kulüp Başkanı, Mali işlerden ve Altyapıdan sorumlu Bşk. Yard. Aykut Demirtaş, Sportif direktör Hasan Türkyılmaz ve kulüp Müdürü Gökhan Atiş hazır bulundu. İmza sonrası Çatalcaspor Kulüp Başkanı Hasan Gökçe bir açıklama yaparak, “Hocamızın raporları doğrultusunda eksik bölgelerimize nokta bir transfer yaptık. Her iki taraf içinde hayırlı olsun. Bizlere olan desteğini hiç esirgemeyen Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Sayın Belediye Başkanımız Mesut Üner in sezon başı söylediği sloganı “o sene bu sene” hedef 2. Lig prensibi ile güçlü bir Çatalcaspor oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah Sezon sonu hedefine ulaşan bir takım ile 2. Lig kupasını Çatalca’ya getireceğiz. Çatalca’mıza ve Çatalcaspor camiamıza hayırlı olsun” dedi.