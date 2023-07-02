Çatı alev alev yandı, mahallelinin izlemesi dikkatlerden kaçmadı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde üç katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken mahalle sakinlerinin izlemeye gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Güneştepe Mahallesi Muhtarı Savcı Akgün’e ait 3 katlı binanın çatı katında başladı. Kısa sürede yangın ısı yalıtım malzemelerine sıçrayınca alevler büyüdü. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın, çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evin çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangın anı, civar sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili tahkikatı devam ederken, mahalle sakinlerinin ise yangını izlemeye gelmesi dikkatlerden kaçmadı.