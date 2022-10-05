Çatı katında ölü bulundu

Tekirdağ Çorlu'da 48 yaşındaki bir vatandaş, çatı katında ölü bulundu.

Çatı katında ölü bulundu
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Tekirdağ Çorlu’da 48 yaşındaki bir vatandaş, çatı katında ölü bulundu.

Cemaliye Mahallesi Çakıl Sokak üzerindeki bir apartmanın çatı katında Himmet K. (48) isimli kişi, eşi tarafından hareketsiz vaziyette bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık birimi tarafından yapılan kontrollerde Himmet K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından Himmet K.’nin cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi.

Evli 1 çocuk babası Himmet K.’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Çatı katında ölü bulundu
Çatı katında ölü bulundu
Çatı katında ölü bulundu