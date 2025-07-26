Çatı katını alevler sardı: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çatı katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alev alev yanan çatı katı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, Doğan Mahallesi İsmail Özen Caddesi’nde 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler tüm çatı katını sararken, dumanlar ise binayı esir aldı. Durumu fark eden vatandaşlar binadan çıkarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içerde 2 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çatı katında mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, bir kişi ayakta tedavi edildi. Alevler uzun uğraşlar neticesinde söndürülürken, binanın altında bulunana lahmacun dükkanı, bacadan inen katranlaşmış kurumla doldu.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.