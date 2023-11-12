Çatısı uçan okula belediye ekiplerinden anında müdahale

Gemlik'te akşam saatlerinde fırtınadan dolayı Cumhuriyet İlkokulu'nun çatısında bulunan kaplama uçarak çevrede bulunan araçlara zarar verdi. Belediye ekipleri kopan metal parçalar kamyonlara yükleyerek bölgeden uzaklaştırdı.

Çatısı uçan okula belediye ekiplerinden anında müdahale
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Gemlik’te akşam saatlerinde fırtınadan dolayı Cumhuriyet İlkokulu’nun çatısında bulunan kaplama uçarak çevrede bulunan araçlara zarar verdi. Belediye ekipleri kopan metal parçalar kamyonlara yükleyerek bölgeden uzaklaştırdı.

Vatandaşlar tarafından bildirilen ihbarlar sonucu Gemlik Belediyesi ekipleri 2 kamyon, 1 dozer, 1 JCB ve yaklaşık 50 personeliyle, okulun bulunduğu alana gelerek itfaiye ekipleri, kolluk kuvvetleri ve Mahalle Afet Gönüllüleri ile birlikte ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Okulun çatısından kopan metal parçalar kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Çatı uçmasının meydana geldiği okulu Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Belediye Başkan Vekili Galip Gür, Belediye Başkan Yardımcıları Zeynep Akış Serintürk ve Aksel Tümer ziyaret ederek yetkililerden durum hakkında bilgi aldı.