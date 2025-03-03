Çavdar'dan Kentsel Dönüşüm Çıkışı: 'Devletin Desteği Görmezden Gelinemez'

Silivri Belediyesi 2025 yılı Mart ayı I. Birleşimi'nde kentsel dönüşüm konusu gündeme geldi. AK Parti Meclis Üyesi Salim Çavdar, yaptığı konuşmada, devletin kentsel dönüşüm için sağladığı teşviklerin küçümsenmemesi gerektiğini ifade etti.

Çavdar, devletin kentsel dönüşüm projelerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Bir bina kentsel dönüşüme girdiğinde tapu harçları, kadastro harçları ve ruhsat harçları tamamen muaf tutuluyor. Ayrıca, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL taşınma yardımı olmak üzere toplamda 1,5 milyon TL destek sağlanıyor" dedi.

Silivri Belediyesi’nin kentsel dönüşüm sürecinde somut adımlar atması gerektiğini vurgulayan Çavdar, belediyenin yalnızca yıkım kararlarını tebliğ etmesinin yeterli olmadığını dile getirdi. "Kaç binanın dönüşümünü sağladınız? Kaç bağımsız bölümü yeniden inşa ettiniz? Bunları konuşmalıyız. Geçmiş dönemde yapılan Varmalı Konutları gibi projeler örnek alınmalı" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bu süreçteki performansını da eleştiren Çavdar, "İBB, geçtiğimiz 5 yılda kentsel dönüşüm konusunda verdiği sözleri ne kadar yerine getirdi? Önümüzdeki 5 yıl için ne planlıyor? Bunları değerlendirmeliyiz" diyerek belediyelerin aktif rol alması gerektiğini dile getirdi.

Çavdar, İstanbul’da ve Silivri’de kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması için tüm tarafların üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, “Herkes kendi işini en doğru şekilde yaparsa İstanbul’da depremle ilgili bir endişemiz kalmaz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.